Удмуртия в минуту: молебен против дождя и деньги на ремонт ливневок

Обзор самых важных и интересных новостей пятницы, 7 июля.

Ижевск. Удмуртия. В ижевской епархии начнут молиться, чтобы остановить сильные ливни. По словам митрополита ижевского и удмуртского Викторина, непогода лишает людей жилья, а страну – урожая. Первую молитву по этому поводу уже совершили.

Лучшее - детям

В Ижевске в сентябре 2017 года откроется Кванториум. Партнерами детского технопарка станут промышленные предприятия региона и ведущие вузы республики. Центр смогут бесплатно посещать более тысячи школьников.

Любимая работа

Молодые учителя начали реже уходить из школ Ижевска. За два года отток специалистов в столице Удмуртии снизился на 4%.

Дороги или реки?

Больше 26 млн рублей выделят в 2017 году на ремонт ливневок в Ижевске. Работы будут проводить на улице Орджоникидзе, Ракетной, Камбарской, Вадима Сивкова и Чугуевского.

Слово эксперта

Известный российский биатлонист Антон Шипулин оценил винтовку концерна «Калашников». По его словам, она стала еще надежнее, презентабельнее и удобнее. Также он сообщил, что возможно, в ближайшее время вся сборная России перейдет на это оружие.