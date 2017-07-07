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      Удмуртия в минуту: молебен против дождя и деньги на ремонт ливневок

      18:00, 07 июля, 2017
      Яна Шамаева
      18:00, 07 июля, 2017
      Яна Шамаева
      235
      0
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      235
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей пятницы, 7 июля.

      Ижевск. Удмуртия. В ижевской епархии начнут молиться, чтобы остановить сильные ливни. По словам митрополита ижевского и удмуртского Викторина, непогода лишает людей жилья, а страну – урожая. Первую молитву по этому поводу уже совершили.

      Удмуртия в минуту: молебен против дождя и деньги на ремонт ливневок

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Лучшее - детям

      В Ижевске в сентябре 2017 года откроется Кванториум. Партнерами детского технопарка станут промышленные предприятия региона и ведущие вузы республики. Центр смогут бесплатно посещать более тысячи школьников.

      Любимая работа

      Молодые учителя начали реже уходить из школ Ижевска. За два года отток специалистов в столице Удмуртии снизился на 4%.

      Дороги или реки?

      Больше 26 млн рублей выделят в 2017 году на ремонт ливневок в Ижевске. Работы будут проводить на улице Орджоникидзе, Ракетной, Камбарской, Вадима Сивкова и Чугуевского.

      Слово эксперта

      Известный российский биатлонист Антон Шипулин оценил винтовку концерна «Калашников». По его словам, она стала еще надежнее, презентабельнее и удобнее. Также он сообщил, что возможно, в ближайшее время вся сборная России перейдет на это оружие.

      18:00, 07 июля, 2017
      Яна Шамаева
      235
      0
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