Обзор самых важных и интересных новостей пятницы, 7 июля.
Ижевск. Удмуртия. В ижевской епархии начнут молиться, чтобы остановить сильные ливни. По словам митрополита ижевского и удмуртского Викторина, непогода лишает людей жилья, а страну – урожая. Первую молитву по этому поводу уже совершили.
Удмуртия в минуту: молебен против дождя и деньги на ремонт ливневок
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Лучшее - детям
В Ижевске в сентябре 2017 года откроется Кванториум. Партнерами детского технопарка станут промышленные предприятия региона и ведущие вузы республики. Центр смогут бесплатно посещать более тысячи школьников.
Любимая работа
Молодые учителя начали реже уходить из школ Ижевска. За два года отток специалистов в столице Удмуртии снизился на 4%.
Дороги или реки?
Больше 26 млн рублей выделят в 2017 году на ремонт ливневок в Ижевске. Работы будут проводить на улице Орджоникидзе, Ракетной, Камбарской, Вадима Сивкова и Чугуевского.
Слово эксперта
Известный российский биатлонист Антон Шипулин оценил винтовку концерна «Калашников». По его словам, она стала еще надежнее, презентабельнее и удобнее. Также он сообщил, что возможно, в ближайшее время вся сборная России перейдет на это оружие.