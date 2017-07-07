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      Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин оценил винтовку ижевского концерна «Калашников»

      16:25, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:25, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      157
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Иван Черезов\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#Черезов
      Фото: кадр из видео youtube/Концерн Калашников
      157
      0

      По его словам, она стала более надежной, презентабельной и удобной.

      Ижевск. Олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин оценил винтовку концерна «Калашников». По его словам, она стала более надежной, презентабельной и удобной.

      «Оружие хорошее, понятно, что оно только выходит и есть мелкие недочеты, но, я думаю, вы в концерне «Калашников» с этим быстро разберетесь. В принципе, мне очень понравилось. Самое главное у нас сейчас импортозамещение. У нас немецкая винтовка стоит сейчас в десятки раз больше, плюс санкции. Наши винтовки по кучности проявляют себя намного лучше, чем немецкие аналоги», - сказал Шипулин в беседе с прославленным биатлонистом из Ижевска Иваном Черезовым, который сейчас работает на ижевском предприятии.

      Шипулин также выразил мнение, что в скором времени вся сборная России перейдет на винтовки «Калашникова».

      Иван Черезов берет интервью у Антона Шипулина

      Трехкратный чемпион мира по биатлону и двукратный призер Олимпийских Игр Иван Черезов (ныне - директор по спортивным проектам Концерна "Калашников") привез первые образцы новой биатлонной винтовки "БИ-7-7", чтобы члены сборной России Антон Шипулин и Алексей Волков протестировали оружие и поделились своим впечатлением о разработке ИжМаша.

      «Самое важное, чтобы была кучность у ствола, надежность, и чтобы система перезарядки работала качественно. Главное – железо, все остальное спортсмен под себя переделает», - уточнил Антон Шипулин.

      По словам стреляющего лыжника, у винтовки стали более качественные ремни, ложе, а также сейчас она стала выглядеть более презентабельной.

      «Если вы продолжите в таком же направлении работать, то, я думаю, после Олимпиады нужно будет попробовать ижевский ствол», - сказал Шипулин.

      Также Иван Черезов и Антон Шипулин поговорили о предстоящей Олимпиаде. Шипулин рассказал о том, что главное на этих стартах выложиться и не думать о том, что это самый главный старт в жизни.

      Также Шипулин рассказал о работе с тренером Андреем Крючковым и подготовке к грядущему сезону.

      16:25, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      157
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Иван Черезов\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#Черезов

       

       

       

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