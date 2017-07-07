Об этом в пятницу, 7 июля, сказал митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин в проповеди после Божественной литургии в храме Иоанна Крестителя Свято-Троицкого собора Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевской епархии будут молиться о прекращении проливных дождей. Об этом в пятницу, 7 июля, сказал митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин в проповеди после Божественной литургии в храме Иоанна Крестителя Свято-Троицкого собора Ижевска, сообщает пресс-служба епархии.

«Все мы видим, как землю нашу заливают дожди. И не только наш регион. Вы видим, что люди остаются без крова, видим, что есть вероятность России остаться без урожая. Поэтому с сегодняшнего дня я дам свое архиерейское благословение во всех храмах молиться о прекращении проливных дождей», — сказал архипастырь.

Первую такую молитву владыка совершил сам после Божественной литургии.