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      Фото потопа в Ижевске, прогноз погоды от синоптиков на июль и страшное ДТП в Африке: что произошло минувшей ночью

      08:00, 06 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 06 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      1294
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Москва\n#авария\n#Россия\n#Удмуртия\n#Камчатка\n#Африка\n#вулкан\n#задержание
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      1294
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.


      Ижевск. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире в ночь с 5 на 6 июля. В подборку попали фото потопа в Ижевске, прогноз погоды от синоптиков на июль, а также новость о ДТП в Африке, в котором погибли более 70 человек.

      Ушли под воду:

      Жители столицы Удмуртии поделились в социальных сетях фотографиями затопленных улиц, которые ушли под воду во время сильного дождя в Ижевске вечером 5 июля. На снимках видно, что ливненвки в некоторых районах города не справлялись с таким объемом осадков, поэтому водителям пришлось добираться до дома, преодолевая небольшие реки.

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      16 лет розыска:

      Участника «ореховско-медведковской» банды задержали во Владимирской области после 16 лет розыска. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

      «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении участников «ореховской» и «медведковской» группировок, совершивших в начале 90-х ряд убийств и других особо тяжких преступлений», - сказали в СКР.

      По словам Ивановой, в среду правоохранительными органами во Владимирской области задержан и доставлен в Москву к следователю Александр Шарапов 1971 года рождения, «один из участников преступного сообщества, который находился в международном розыске с 2001 года».

      По данным следствия, Шарапов совершил убийства пяти человек на территории Москвы и Московской области.

      «Преступления совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ», - добавила Иванова.

      В состав преступного сообщества входило более 30 человек, в отношении большинства из них в период с 2004 года по настоящее время вынесено уже более 12 обвинительных приговоров.

      Подожди - дожди – дожди:

      В МЧС России заявили, что в Центральной России вновь ожидаются ливневые дожди и шквалистые порывы ветра, при этом на юге Сибири и на Дальнем Востоке возможны пожары из-за сухой и жаркой погоды. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Известия».

      «В условиях меняющегося климата то, что раньше для некоторых регионов было аномалией, сейчас становится нормой: большое количество осадков, рекордные минимальные и максимальные температуры и другие явления», — цитирует «Известия» начальника Управления организации информирования населения МЧС России Алексея Вагутовича.

      По мнению сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, «лето уже жарким не будет».

      Это странное место Камчатка:

      Камчатский вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 5 км. Как сообщает RT, пепловый шлейф растянулся на 105 километров.

      «Активность вулкана продолжается. Выбросы пепла могут произойти в любое время. Текущее состояние может повлиять на международные и низколетящие самолёты», — отметили специалисты.

      Вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

      Перевернувшийся грузовик:

      78 человек погибли при ДТП в Центральной Африке, в городе Бамбари. Как сообщает L!fe со ссылкой на Reuters, большая часть погибших в дорожной трагедии до сих пор остаётся в морге неопознанной.

      «В африканском городе Бамбари перевернулся грузовик, перевозивший людей. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную больницу, 78 человек погибли и как минимум 75 человек получили ранения», - говорится в сообщении.

      Согласно полученной информации, жертвами аварии стали торговцы и посетители местного рынка. 18 тел уже отданы родственникам для захоронения, 59 остаётся в морге для опознания.

      08:00, 06 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      1294
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Москва\n#авария\n#Россия\n#Удмуртия\n#Камчатка\n#Африка\n#вулкан\n#задержание

       

       

       

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