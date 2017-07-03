  • $ 59.39 ↑
  • € 67.81 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: подробности аварии в Татарстане и сроки для кандидатов на пост главы региона

      18:00, 03 июля, 2017
      Яна Шамаева
      18:00, 03 июля, 2017
      Яна Шамаева
      65
      0
      #выборы\n#ДТП\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#горячая вода\n#земля\n#вода\n#баня\n#выбор\n#отравление\n#Картина дня
      65
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей понедельника, 3 июля.

      Ижевск. Удмуртия. 11 человек отравились в банном комплексе на улице Гагарина в Ижевске. После осмотра врача в больницу попали пять детей и один взрослый. Инцидент произошел 2 июля.

      Удмуртия в минуту: подробности аварии в Татарстане и сроки для кандидатов на пост главы региона

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Четыре погибших

      Четыре жителя Удмуртии погибли при столкновении «КамАЗа» и автобуса в Татарстане. Среди них один ребенок и декан факультета математики и естественных наук Ижевского технического университета Али Алиев.

      Конкуренция за землю

      Бывший зампред правительства Удмуртии Людмила Чунаева, по данным источника, знакомого с ситуацией, могла получить земельный участок, на котором находилось аварийное жилье в центре Малой Пурги. Позже стало известно, что сделать она этого не успела.

      Крайний срок

      Партии, которые будут выдвигать кандидатов на пост главы Удмуртии, должны уведомить Центризбирком до 10 июля. Чтобы подать документы на пост первого лица, у них есть срок до 26 июля.

      Негорячая вода

      Горячую воду отключили на улицах 10 лет Октября, Пушкинской, Удмуртской и Холмогорова. До середины июля по этим адресам будут проходить гидравлические испытания теплосетей. Без ГВС останутся более 70 зданий.

      18:00, 03 июля, 2017
      Яна Шамаева
      65
      0
      #выборы\n#ДТП\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#горячая вода\n#земля\n#вода\n#баня\n#выбор\n#отравление\n#Картина дня

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      12349

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      11875
      08:00, 26 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      8820
      08:00, 27 июня, 2017

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      7008
      08:00, 30 июня, 2017

      Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

      5832
      15:53, 28 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6518

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2622
      09:45, 26 июня, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1575
      10:43, 29 июня, 2017

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      1028
      11:05, 01 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      843
      12:00, 02 июля, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      10227

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      1037
      10:00, 30 июня, 2017

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      866
      19:23, 01 июля, 2017

      В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

      845
      13:43, 28 июня, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекут из могилы для установления отцовства

      644
      18:57, 26 июня, 2017

      Мультимедиа

      «КОМОС ГРУПП» познакомил москвичей с продуктами из Удмуртии на празднике «Гербер»

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      30 июня, 2017

      Смертельная авария под Ижевском

      30 июня, 2017