Обзор самых важных и интересных новостей понедельника, 3 июля.

Ижевск. Удмуртия. 11 человек отравились в банном комплексе на улице Гагарина в Ижевске. После осмотра врача в больницу попали пять детей и один взрослый. Инцидент произошел 2 июля.

Удмуртия в минуту: подробности аварии в Татарстане и сроки для кандидатов на пост главы региона Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Четыре погибших

Четыре жителя Удмуртии погибли при столкновении «КамАЗа» и автобуса в Татарстане. Среди них один ребенок и декан факультета математики и естественных наук Ижевского технического университета Али Алиев.

Конкуренция за землю

Бывший зампред правительства Удмуртии Людмила Чунаева, по данным источника, знакомого с ситуацией, могла получить земельный участок, на котором находилось аварийное жилье в центре Малой Пурги. Позже стало известно, что сделать она этого не успела.

Крайний срок

Партии, которые будут выдвигать кандидатов на пост главы Удмуртии, должны уведомить Центризбирком до 10 июля. Чтобы подать документы на пост первого лица, у них есть срок до 26 июля.

Негорячая вода

Горячую воду отключили на улицах 10 лет Октября, Пушкинской, Удмуртской и Холмогорова. До середины июля по этим адресам будут проходить гидравлические испытания теплосетей. Без ГВС останутся более 70 зданий.