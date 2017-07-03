  • $ 59.39 ↑
  • € 67.81 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Ижевске горячую воду отключили по улицам 10 лет Октября, Пушкинская, Удмуртская и Холмогорова

      13:55, 03 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      13:55, 03 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      207
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#вода\n#испытание
      207
      0

      Здесь с 3 по 16 июля пройдут испытания магистральных теплосетей.

      Ижевск. Удмуртия. Горячую воду отключили в Ижевске на улицах 10 лет Октября, Пушкинская, Удмуртская и Холмогорова. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

      С 3 по 16 июля гидравлические испытания магистральных теплосетей пройдут по следующим адресам:

      - улица 10 лет Октября 1, 3, 5, 7, 17, 17а, 19, 21, 23, 27;

      - улица Пушкинская 286, 288, 290, 292, 294;

      - улица Удмуртская 261, 263, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267/1, 267/2, 267/3, 269, 269а, 271, 273, 275, 277, 285;

      - улица Холмогорова 8, 10, 11б, 11в, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 37б, 37в, 39, 43, 45, 59, 61, 63, 65, 65а, 65б, 67, 71, 73, 75, 83.

      13:55, 03 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      207
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#вода\n#испытание

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      12349

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      11875
      08:00, 26 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      8820
      08:00, 27 июня, 2017

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      7008
      08:00, 30 июня, 2017

      Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

      5832
      15:53, 28 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6518

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2622
      09:45, 26 июня, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1575
      10:43, 29 июня, 2017

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      1028
      11:05, 01 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      843
      12:00, 02 июля, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      10227

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      1037
      10:00, 30 июня, 2017

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      866
      19:23, 01 июля, 2017

      В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

      845
      13:43, 28 июня, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекут из могилы для установления отцовства

      644
      18:57, 26 июня, 2017

      Мультимедиа

      «КОМОС ГРУПП» познакомил москвичей с продуктами из Удмуртии на празднике «Гербер»

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      30 июня, 2017

      Смертельная авария под Ижевском

      30 июня, 2017