В Ижевске горячую воду отключили по улицам 10 лет Октября, Пушкинская, Удмуртская и Холмогорова

Здесь с 3 по 16 июля пройдут испытания магистральных теплосетей.

Ижевск. Удмуртия. Горячую воду отключили в Ижевске на улицах 10 лет Октября, Пушкинская, Удмуртская и Холмогорова. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

С 3 по 16 июля гидравлические испытания магистральных теплосетей пройдут по следующим адресам:

- улица 10 лет Октября 1, 3, 5, 7, 17, 17а, 19, 21, 23, 27;

- улица Пушкинская 286, 288, 290, 292, 294;

- улица Удмуртская 261, 263, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267/1, 267/2, 267/3, 269, 269а, 271, 273, 275, 277, 285;

- улица Холмогорова 8, 10, 11б, 11в, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 37б, 37в, 39, 43, 45, 59, 61, 63, 65, 65а, 65б, 67, 71, 73, 75, 83.