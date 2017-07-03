В итоге в больницу попали 5 детей и один взрослый.

Ижевск. Удмуртия. 11 человек отравились в банном комплексе на улице Гагарина в Ижевске. Как сообщил на аппаратном совещании органов государственной власти начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин, после медосмотра в больницу попали 5 детей и один взрослый.

«Второго июля произошло токсическое отравление. В банном комплексе на улице Гагарина. Пострадали 11 человек. В том числе пять детей. После медосмотра госпитализировали шесть человек, в том числе 5 детей», - сказал Петр Фомин.