Кандидаты на пост главы Удмуртии должны заявиться в ЦИК до 10 июля

В настоящее время в ЦИК поступили документы от двух кандидатов.

Ижевск. Удмуртия. Партии, выдвигающие своих кандидатов на пост главы Удмуртии, должны уведомить Центризбирком до 10 июля. Как сообщается на сайте ЦИКа, для этого необходимо представить решение съезда политической партии либо конференции регионального отделения партии о выдвижении кандидата.

На подачу документов у претендентов на пост первого лица республики будет срок до 26 июля.

Как рассказал информационному агентству «Сусанин» секретарь Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Олег Пырегов, в настоящее время своих кандидатов представили две партии: ЛДПР и «Коммунистическая партия социальной справедливости». От первой идет депутат Госсовета Удмуртии Тимур Ягафаров, от второй – главный редактор муниципальной газеты «Столица Ижевск» Андрей Иванов.

«В эти выходные были конференции: у ПАРНАСа было, у КПРФ, сегодня будет у «Единой России», «Справедливой России». Я думаю, на этой неделе они все начнут к нам приходить», - сообщил Пырегов.

Напомним, что досрочные выборы главы Удмуртии пройдут 10 сентября. В этот же день состоятся выборы в Госсовет.