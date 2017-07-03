Участок в Малой Пурге мог достаться экс-зампреду правительства Удмуртии Людмиле Чунаевой

По словам источника, знакомого с ситуацией, участок к ней так и не ушел.

Ижевск. Удмуртия. Спорный участок в центре Малой Пурги предположительно мог достаться бывшему заместителю председателя правительства Удмуртии Людмиле Чунаевой. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Участок к ней так и не ушел», - сказал собеседник агентства.

Об интересе правоохранительных органов к участкам из-под снесенных домов стало известно после визита руководства региона в Малопургинский район. В ходе поездки власти проверили объекты, построенные для переселенцев, в рамках федеральной программы. Во время совещания Главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин попросил администрацию района предоставить необходимые документы, а также сообщил, что вся информация попадет в органы.

«Вся информация попадет в правоохранительные органы для дальнейшего анализа. Кроме того, мне нужна информация кому переданы земельные участки на месте снесенных домов. Есть ощущение, что такая суетливость при выселении людей из домов была из-за того, что у кого-то, возможно, загорелись глаза на эти участки. Нужна информация как по процедуре передачи, так и пофамильно, кому сейчас принадлежат участки», - сказал Дмитрий Мусин

Врио главы Удмуртии жестко поговорил с застройщикам соцжилья из Малой Пурги Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.

Позднее по данному факту возбудили уголовное дело.

В конце июля 2017 года члены рабочей группы, которая проверяла состояние домов для переселенцев по всей республике, доложила о том, что в ходе поездок выявили около 1000 нарушений.

Напомним, в 2015 году выяснилось, что Чунаева оказалась близкой родственницей лидера преступной группы. Зятя Людмилы Чунаевой и его подельников подозревали в вымогательствах и разбойных нападениях на территории Алнашского, Можгинского, Малопургинского и Кизнерского районов республики. В свою очередь жена лидера ОПГ являлась высокопоставленным сотрудником администрации Малопургинского района республики.