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      Декан факультета ИжГТУ погиб при столкновении «КамАЗа» и автобуса в Татарстане

      13:30, 03 июля, 2017
      13:30, 03 июля, 2017
      897
      0
      #ДТП\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие
      Фото: www.istu.ru
      897
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      О трагической гибели Али Алиева сообщает пресс-служба вуза.

      Ижевск. Удмуртия. Декан факультета «Математика и естественные науки» ИжГТУ, доктор физико-математических наук Али Алиев погиб в автокатастрофе в Заинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

      Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего.

      Напомним, что трагедия произошла в ночь на 2 июля в 9 км от Заинска. Столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», который ехал по маршруту Самара-Ижевск. Затем автобус загорелся. Пострадали 28 человек, 14 из них от полученных травм скончались. Среди погибших четыре жителя Удмуртии.

      По факту ДТП возбудили уголовные дела по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также по части 3 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»). Правоохранительные органы задержали генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов», чей автобус попал в смертельное ДТП.

      Справка:

      Али Вейсович Алиев родился 20 марта 1950 года в селе Даштикуллар Болнисского района Грузинской ССР. Али Вейсович – выпускник знаменитого Ленинградского механического института. В ИжГТУ работал с 1987 года, с 1992 года – заведующий кафедрой «Тепловые двигатели и установки», с 2011-го года – декан факультета «Математика и естественные науки», который был организован по его инициативе.

      13:30, 03 июля, 2017
      897
      0
      #ДТП\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие

       

       

       

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