Удмуртия в минуту: цветы против мусора и плата за проезд по Камскому мосту

Видеообзор самых интересных и важных событий, произошедших в республике в понедельник, 19 июня.

Ижевск. Удмуртия. Цветы оказались бессильны против ижевчан, привыкших выкидывать мусор прямо на улицу. 14 июня жители столицы Удмуртии облагородили незаконную свалку на перекрестке улиц Халтурина и переулка Сурикова, однако уже через несколько дней сюда снова стали складывать отходы.

Цветочную клумбу на перекрестке улицы Халтурина и переулка Сурикова в Ижевске снова превратили в свалку. 14 июня ижевчане посадили здесь цветы, чтобы нарушители перестали приносить сюда свой мусор и засорять город.

Проезд по Камскому мосту в Удмуртии станет платным в июле. К этому времени на объекте завершат все строительные работы, за исключением рекультивации территории. Точные суммы сборов за проезд по мосту пока не называются.

Горячую воду отключат в домах по улицам Воровского, Ленина и Удмуртской в Ижевске до второго июля из-за испытаний тепловых. Под отключение попадут более 130 зданий. Их адреса здесь.

Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ) имени Калашникова занял 76 место в рейтинге «100 лучших вузов России-2017». ИжГТУ оказался единственным вузом Удмуртии, оказавшимся в этом списке.

Тепло и дождливо будет в Удмуртии на этой рабочей неделе. По данным Удмуртского Гидрометцентра, максимальная температура составит +19+24 градуса Цельсия в тени. Временами синоптики обещают дожди, местами грозы.