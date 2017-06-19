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      Удмуртия в минуту: цветы против мусора и плата за проезд по Камскому мосту

      18:58, 19 июня, 2017
      18:58, 19 июня, 2017
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      #ЖКХ\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Камбарка\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#горячая вода\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#Картина дня\n#Камский мост
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      Видеообзор самых интересных и важных событий, произошедших в республике в понедельник, 19 июня.

      Ижевск. Удмуртия. Цветы оказались бессильны против ижевчан, привыкших выкидывать мусор прямо на улицу. 14 июня жители столицы Удмуртии облагородили незаконную свалку на перекрестке улиц Халтурина и переулка Сурикова, однако уже через несколько дней сюда снова стали складывать отходы.

      Удмуртия в минуту: цветы против мусора и плата за проезд по Камскому мосту

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Цветочную клумбу на перекрестке улицы Халтурина и переулка Сурикова в Ижевске снова превратили в свалку. 14 июня ижевчане посадили здесь цветы, чтобы нарушители перестали приносить сюда свой мусор и засорять город.

      Проезд по Камскому мосту в Удмуртии станет платным в июле. К этому времени на объекте завершат все строительные работы, за исключением рекультивации территории. Точные суммы сборов за проезд по мосту пока не называются.

      Горячую воду отключат в домах по улицам Воровского, Ленина и Удмуртской в Ижевске до второго июля из-за испытаний тепловых. Под отключение попадут более 130 зданий. Их адреса здесь.

      Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ) имени Калашникова занял 76 место в рейтинге «100 лучших вузов России-2017». ИжГТУ оказался единственным вузом Удмуртии, оказавшимся в этом списке.

      Тепло и дождливо будет в Удмуртии на этой рабочей неделе. По данным Удмуртского Гидрометцентра, максимальная температура составит +19+24 градуса Цельсия в тени. Временами синоптики обещают дожди, местами грозы.

      18:58, 19 июня, 2017
      507
      0
      #ЖКХ\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Камбарка\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#горячая вода\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#Картина дня\n#Камский мост

       

       

       

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