Только один университет Удмуртии вошел в топ-100 лучших вузов России

Учебное заведение расположилось на 76 месте рейтинга.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский государственный технический университет имени Калашникова занял 76 место в рейтинге «100 лучших вузов России-2017». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

ИжГТУ единственный из высших учебных заведений Удмуртии, который входит в топ-100 вузов России по версии рейтингового агентства «Эксперт» уже в шестой раз.

Вуз оценивается на основании анализа статистических показателей и результатов опросов студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, компаний-работодателей. В 2017 году в опросах приняли участие более 30 тыс. респондентов.

Первое место рейтинга традиционно занимает МГУ имени Ломоносова, за ним следуют МФТИ и НИЯУ МИФИ.

Напомним, что в ежегодном национальном рейтинге университетов по итогам 2016-2017 учебного года ИжГТУс тал 73-м.