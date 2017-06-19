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      Горячую воду отключат в домах по улицам Воровского, Ленина и Удмуртской в Ижевске

      12:20, 19 июня, 2017
      Ксения Чернова
      12:20, 19 июня, 2017
      Ксения Чернова
      330
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      #ЖКХ\n#Ижевск\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода
      Фото: pixabay.com
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      Под отключение попали более 130 домов.

      Ижевск. Удмуртия. Новый этап гидравлических испытаний стартовал в Ижевске в понедельник, 19 июня. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, специалистам предстоит проверить тепловые сети в Первомайском районе города.

      Под отключение попадут жилые дома по улицам Воровского, Ленина, Удмуртской и другим – всего более 130 зданий.

      До 2 июля без горячей воды останутся жители домов по следующим адресам:

      улица Краева 31, 33, 35, 35-а, 37-а, 39, 40, 40-а, 41, 43, 50;

      улица Воровского 126, 128, 130, 130-а, 132, 134, 134-а, 136, 136-а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151-а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172;

      улица Восточная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81-а, 83-а, 85, 95-а;

      улица Карла Либкнехта 59-а, 61, 63, 65, 67, 69;

      улица Коммунаров 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 212, 214, 235;

      улица Ленина 17, 19, 21, 27, 29, 31, 39, 41, 41-а, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

      улица Орджоникидзе 2-б, 36, 42, 52-а;

      улица Пастухова  92, 94, 96, 98, 98-а, 100;

      улица Пушкинская 182, 184, 186;

      улица Советская 16, 18, 20, 22-б, 23, 30, 32, 33, 34, 34-а, 35, 36, 38;

      улица Удмуртская 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218.

      12:20, 19 июня, 2017
      Ксения Чернова
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      #ЖКХ\n#Ижевск\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода

       

       

       

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