Горячую воду отключат в домах по улицам Воровского, Ленина и Удмуртской в Ижевске

Под отключение попали более 130 домов.

Ижевск. Удмуртия. Новый этап гидравлических испытаний стартовал в Ижевске в понедельник, 19 июня. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, специалистам предстоит проверить тепловые сети в Первомайском районе города.

Под отключение попадут жилые дома по улицам Воровского, Ленина, Удмуртской и другим – всего более 130 зданий.

До 2 июля без горячей воды останутся жители домов по следующим адресам:

улица Краева 31, 33, 35, 35-а, 37-а, 39, 40, 40-а, 41, 43, 50;

улица Воровского 126, 128, 130, 130-а, 132, 134, 134-а, 136, 136-а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151-а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172;

улица Восточная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81-а, 83-а, 85, 95-а;

улица Карла Либкнехта 59-а, 61, 63, 65, 67, 69;

улица Коммунаров 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 212, 214, 235;

улица Ленина 17, 19, 21, 27, 29, 31, 39, 41, 41-а, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

улица Орджоникидзе 2-б, 36, 42, 52-а;

улица Пастухова 92, 94, 96, 98, 98-а, 100;

улица Пушкинская 182, 184, 186;

улица Советская 16, 18, 20, 22-б, 23, 30, 32, 33, 34, 34-а, 35, 36, 38;

улица Удмуртская 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218.