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      Рабочая неделя в Удмуртии будет теплой и дождливой

      11:54, 19 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      11:54, 19 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      445
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето\n#погода в Удмуртии\n#тепло\n#погода в Ижевске
      445
      0

      Столбики термометров поднимутся до +19+24 градусов Цельсия.

      Ижевск. Удмуртия. Тепло и дождливо будет в Удмуртии на этой рабочей неделе. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, максимальная температура составит +19+24 градуса Цельсия в тени.

      Временами синоптики обещают дожди, местами грозы.

      «Во вторник при прохождении фронта в большинстве районов, в среду существенных осадков не ожидается, в четверг с прохождением теплого фронта временами дожди в большинстве районов. В пятницу местами дожди», - говорится в сообщении.

      Минимальные температуры ночью ожидаются в пределах +9+14. В пятницу, 23 июня, столбики термометров опустится до +16+20. 

      11:54, 19 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      445
      0
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