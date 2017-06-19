Рабочая неделя в Удмуртии будет теплой и дождливой

Столбики термометров поднимутся до +19+24 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. Тепло и дождливо будет в Удмуртии на этой рабочей неделе. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, максимальная температура составит +19+24 градуса Цельсия в тени.

Временами синоптики обещают дожди, местами грозы.

«Во вторник при прохождении фронта в большинстве районов, в среду существенных осадков не ожидается, в четверг с прохождением теплого фронта временами дожди в большинстве районов. В пятницу местами дожди», - говорится в сообщении.

Минимальные температуры ночью ожидаются в пределах +9+14. В пятницу, 23 июня, столбики термометров опустится до +16+20.