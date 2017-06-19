Жители Ижевска превратили цветочную клумбу в свалку

Горожане снова начали приносить мусор на перекресток улицы Халтурина и переулка Сурикова, где недавно были посажены цветы.

Ижевск. Удмуртия. Цветочную клумбу на перекрестке улицы Халтурина и переулка Сурикова в Ижевске снова превратили в свалку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что 14 июня на этом месте активные горожане провели акцию «Свалке – стоп, цветам дорогу!». На месте незаконной свалки ижевчане посадили цветы, чтобы нарушители перестали приносить сюда свой мусор и засорять город.

В Ижевске на месте свалки посадили цветы

Однако уже на следующий день около клумбы появился мусор. Отметим, что все нарушения фиксируют камеры видеонаблюдения.

Власти города обращаются к жителям Ижевска с просьбой соблюдать правила благоустройства.