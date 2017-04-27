Обзор самых интересных и важных новостей четверга, 27 апреля.
Ижевск. Удмуртия. Совет ректоров Удмуртии возглавила руководитель УдГУ Галина Мерзлякова. На этот пост ее избрали на 5 лет. До этого главой совета был бывший ректор Ижевского госуниверситета имени Калашникова Борис Якимович.
Удмуртия в минуту: фестиваль граффити и новый председатель совета ректоров
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Поворот не туда
Водитель иномарки протаранил столб на Воткинском шоссе в Ижевске. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. Сейчас его авто находится на специальной охраняемой стоянке.
Мир розового цвета
В Ижевске пройдет фестиваль граффити и стрит-арта. Акцию запланировали на 7 мая. В программе: граффити-батл в виртуальной реальности, лекции про уличное искусство и брейк-данс батл.
На субботник шагом марш!
Жителей Ижевска активно зовут на субботники. Специально для этого местные музыканты сняли клип под лозунгом: субботник – самый лучший митинг. Часть текста агитки спели на удмуртском языке.
Сильные «Сталевары»
Команда по американскому футболу «Сталевары» из Ижевска заявилась в сильнейшую лигу страны. В этом году коллектив поборется за попадание в ее финал.