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      Удмуртия в минуту: фестиваль граффити и новый председатель совета ректоров

      18:36, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      18:36, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      87
      0
      #образование\n#ДТП\n#УдГУ\n#Ижевск\n#футбол\n#субботник\n#авария\n#пьянство\n#Удмуртия\n#вузы\n#граффити\n#мусор\n#Сталевары\n#пьяные\n#американский футбол\n#Галина Мерзлякова
      87
      0

      Обзор самых интересных и важных новостей четверга, 27 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Совет ректоров Удмуртии возглавила руководитель УдГУ Галина Мерзлякова. На этот пост ее избрали на 5 лет. До этого главой совета был бывший ректор Ижевского госуниверситета имени Калашникова Борис Якимович.

      Удмуртия в минуту: фестиваль граффити и новый председатель совета ректоров

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Поворот не туда

      Водитель иномарки протаранил столб на Воткинском шоссе в Ижевске. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. Сейчас его авто находится на специальной охраняемой стоянке.

      Мир розового цвета

      В Ижевске пройдет фестиваль граффити и стрит-арта. Акцию запланировали на 7 мая. В программе: граффити-батл в виртуальной реальности, лекции про уличное искусство и брейк-данс батл.

      На субботник шагом марш!

      Жителей Ижевска активно зовут на субботники. Специально для этого местные музыканты сняли клип под лозунгом: субботник – самый лучший митинг. Часть текста агитки спели на удмуртском языке.

      Сильные «Сталевары»

      Команда по американскому футболу «Сталевары» из Ижевска заявилась в сильнейшую лигу страны. В этом году коллектив поборется за попадание в ее финал.

      18:36, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      87
      0
      #образование\n#ДТП\n#УдГУ\n#Ижевск\n#футбол\n#субботник\n#авария\n#пьянство\n#Удмуртия\n#вузы\n#граффити\n#мусор\n#Сталевары\n#пьяные\n#американский футбол\n#Галина Мерзлякова
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