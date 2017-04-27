В Ижевске на Воткинском шоссе водитель иномарки протаранил столб

Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Ижевск. Водитель иномарки протаранил столб на Воткинск шоссе Ижевска. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Авария произошла вечером, 26 апреля, напротив дома №302. Водитель 1992 года рождения не справился с управлением и врезался в световую опору.
«В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы. Стоит отметить, что мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - уточнили в ведомстве.
Сейчас автомобиль находится на специально охраняемой стоянке.
Водитель в Ижевске врезался в столб
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-27.