В Ижевске на Воткинском шоссе водитель иномарки протаранил столб

Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Ижевск. Водитель иномарки протаранил столб на Воткинск шоссе Ижевска. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Авария произошла вечером, 26 апреля, напротив дома №302. Водитель 1992 года рождения не справился с управлением и врезался в световую опору.

«В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы. Стоит отметить, что мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - уточнили в ведомстве.

Сейчас автомобиль находится на специально охраняемой стоянке.