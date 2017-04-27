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      В Ижевске на Воткинском шоссе водитель иномарки протаранил столб

      10:42, 27 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:42, 27 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      299
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      299
      0

      Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

      Ижевск. Водитель иномарки протаранил столб на Воткинск шоссе Ижевска. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

      Авария произошла вечером, 26 апреля, напротив дома №302. Водитель 1992 года рождения не справился с управлением и врезался в световую опору.

      «В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы. Стоит отметить, что мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - уточнили в ведомстве.

      Сейчас автомобиль находится на специально охраняемой стоянке.

      Водитель в Ижевске врезался в столб

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-27.

      10:42, 27 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      299
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
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