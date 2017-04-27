  • $ 55.85 ↓
  • € 60.79 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Фестиваль граффити и стрит-арта пройдет в Ижевске

      11:03, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:03, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      176
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#граффити
      Фото: ИА Сусанин
      176
      0

      Мероприятие запланировали на воскресенье, 7 мая.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет фестивали граффити и стрит-арта GraffiCon. Мероприятие запланировали с 15:00 до 23:00, в воскресенье, 7 мая, по адресу улица Буммашевская, 7/1, сообщают организаторы в группе «ВКонтакте».

      В фестиваль войдут:

      - первый в России граффити-баттл в виртуальной реальности;

      Tilt Brush: Painting from a new perspective

      Tilt Brush lets you paint in 3D space with virtual reality. Unleash your creativity with three-dimensional brush strokes, stars, light, and even fire. Your room is your canvas. Your palette is your imagination. The possibilities are endless. Learn more at http://tiltbrush.com

      - соревнование лучших ижевских граффитчиков, которые «забомбят» стены нового арт-пространства krem.space;

      - лекции про современное уличное искусство;

      - брейк-данс-баттл;

      - яркие исполнители электронной и hip-hop музыки.

      Принять участие смогут все желающие. Предварительно нужна регистрация.

      В апреле 2017 года врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил разрисовать унылые стены домов в городах республики граффити. В 2013 году в Ижевске прошел фестиваль уличного искусства «ИжевскаяИнтервенция».

      11:03, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      176
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#граффити
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа