Фестиваль граффити и стрит-арта пройдет в Ижевске

Мероприятие запланировали на воскресенье, 7 мая.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет фестивали граффити и стрит-арта GraffiCon. Мероприятие запланировали с 15:00 до 23:00, в воскресенье, 7 мая, по адресу улица Буммашевская, 7/1, сообщают организаторы в группе «ВКонтакте».
В фестиваль войдут:
- первый в России граффити-баттл в виртуальной реальности;
Tilt Brush: Painting from a new perspective
Tilt Brush lets you paint in 3D space with virtual reality. Unleash your creativity with three-dimensional brush strokes, stars, light, and even fire. Your room is your canvas. Your palette is your imagination. The possibilities are endless. Learn more at http://tiltbrush.com
- соревнование лучших ижевских граффитчиков, которые «забомбят» стены нового арт-пространства krem.space;
- лекции про современное уличное искусство;
- брейк-данс-баттл;
- яркие исполнители электронной и hip-hop музыки.
Принять участие смогут все желающие. Предварительно нужна регистрация.
В апреле 2017 года врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил разрисовать унылые стены домов в городах республики граффити. В 2013 году в Ижевске прошел фестиваль уличного искусства «ИжевскаяИнтервенция».