Фестиваль граффити и стрит-арта пройдет в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет фестивали граффити и стрит-арта GraffiCon. Мероприятие запланировали с 15:00 до 23:00, в воскресенье, 7 мая, по адресу улица Буммашевская, 7/1, сообщают организаторы в группе «ВКонтакте».

В фестиваль войдут:

- первый в России граффити-баттл в виртуальной реальности;

Tilt Brush lets you paint in 3D space with virtual reality. Unleash your creativity with three-dimensional brush strokes, stars, light, and even fire. Your room is your canvas. Your palette is your imagination. The possibilities are endless. Learn more at http://tiltbrush.com