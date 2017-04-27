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      Совет ректоров вузов Удмуртии возглавила Галина Мерзлякова

      09:56, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      09:56, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      290
      0
      #УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вузы\n#Галина Мерзлякова
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      Выборы на этот пост состоялись в среду, 26 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Совет ректоров вузов Удмуртии возглавила руководитель Удмуртского госуниверситета Галина Мерзлякова. Председателем ее избрали на 5 лет, об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе учебного заведения.

      «Всеми кандидатами на этот пост были представлены тезисы программ развития высшего образования в нашей республике, и наибольший отклик получили предложения Галины Витальевны Мерзляковой, избранной ректором УдГУ на второй срок в марте 2017 года», - говорится в сообщении пресс-службы УдГУ.

      Выборы прошли в среду, 26 апреля. В пресс-служба министерства образования уточнили, что совещание проходило в закрытом режиме.

      До этого председателем совета ректоров вузов Удмуртии был экс-руководитель Ижевского технического госуниверситета имени Калашникова Борис Якимович.

      Галину Мерзлякову переизбрали на пост ректора Удмуртского государственного университета 21 марта 2017 года. Она занимает эту должность с 2012 года.

      09:56, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      290
      0
      #УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вузы\n#Галина Мерзлякова
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