Совет ректоров вузов Удмуртии возглавила Галина Мерзлякова

Выборы на этот пост состоялись в среду, 26 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Совет ректоров вузов Удмуртии возглавила руководитель Удмуртского госуниверситета Галина Мерзлякова. Председателем ее избрали на 5 лет, об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Всеми кандидатами на этот пост были представлены тезисы программ развития высшего образования в нашей республике, и наибольший отклик получили предложения Галины Витальевны Мерзляковой, избранной ректором УдГУ на второй срок в марте 2017 года», - говорится в сообщении пресс-службы УдГУ.

Выборы прошли в среду, 26 апреля. В пресс-служба министерства образования уточнили, что совещание проходило в закрытом режиме.

До этого председателем совета ректоров вузов Удмуртии был экс-руководитель Ижевского технического госуниверситета имени Калашникова Борис Якимович.

Галину Мерзлякову переизбрали на пост ректора Удмуртского государственного университета 21 марта 2017 года. Она занимает эту должность с 2012 года.