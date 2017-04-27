Знаки Удмуртии: сватовство и новоселье у лисиц

Народные приметы на четверг, 27 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В старину на Руси 27 апреля открывался сезон для земледельцев. Снег уже окончательно сходил с полей, устанавливалась теплая погода, и заморозков уже не было. Как пишет Astromeridian, все это позволяло начать полевые работы и выходить на пашню.

Крестьяне заранее, перед 27 апреля, перебирали в закромах семена, и теперь просто оставалось взять их с собой в поле, посадить и ожидать богатого урожая. В народе день 27 апреля получил самые разные названия: Мартин-лисогон, Птичьи обереги, Вороний праздник, Евстафий, Мартын. В православии 27 апреля почиталась память святого Мартына и святого Евставфия.

Обычно говорили, что в этот день вороны купаются в лужах и ручьях вместе с воронятами и после этого отпускают их в самостоятельную жизнь. Кстати, 27 апреля были распространены смотрины и сватовство по той же причине – родители с легкостью отпускали детей из семьи для того чтобы они создали свою семью и свой дом.

Охотники говорили о том, что именно 27 апреля начинается новоселье у лисиц. Они оставляли старые норы и перебирались в новые. Обычно считалось, что этот процесс занимает около трех дней. Такие лисицы слепли и глохли, а потому, согласно приметам, их можно было ловить голыми руками – это было образное выражение того, что в этот день точно можно отправляться на охоту. Говорили, что прозревают лисицы только после вороньего клева.

Для славян вороны были символами зла, а потому, говорили, что каркают эти птицы всегда неспроста. Например, если каркает стая ворон, то зимой это сулило мороз, а летом – сильные дожди. Если птица сидела на здании и каркала, то в деревне вскоре появлялся покойник. Также смотрели, если ворон пролетел через двор с шумным карканьем, в этом месте кто-то умрет.

Народные приметы на 27 апреля:

1. Если на Мартина Лысогона среди массы черных туч плывут светлые и легкие облака, то это обещает дождь с ветром.

2. Мокро и грязно в этот день – пашня хорошей будет.