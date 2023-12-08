Ижевск. Удмуртия. Сергей Буторин передал управление АО «Парки Ижевска» Евгению Хафизову, который до того был исполнительным директором компании. Об этом общественник написал в соцсетях накануне, 7 декабря.

«Дорогие друзья, мы с вами прошли большой путь в развитии общественных пространств и парков в республике. За это время у нас сформировалась команда профессионалов. Мы разрабатывали событийные программы, реализовывали проекты и инициативы», — написал Сергей Викторович.

Он подчеркнул, что его работа в Общественной палате России и проекте «Парки России» подтвердила важность решения множества федеральных задач. Сергей Буторин отметил, что данным вопросам требуется серьёзная самоотдача и значительное количество времени.

«С моей стороны необходимо усиливать работу по развитию общественных пространств в регионах страны, выявлять и поддерживать сообщества, участвовать в решении широкого круга общественно значимых задач. В связи с этим я принял решение покинуть должность генерального директора АО "Парки Ижевска", но остаюсь в команде, нацеленной на высокий результат, в качестве официального представителя и эксперта проекта», — резюмировал Сергей Буторин.

По сообщению компании, новым гендиректором стал Евгений Хафизов. Он будет заниматься операционной и хозяйственной деятельностью. Сергей Буторин продолжит работу в должности руководителя федерального проекта «Парки России».