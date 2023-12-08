Сергей Викторович продолжит работу руководителем федерального проекта «Парки России».
Ижевск. Удмуртия. Сергей Буторин передал управление АО «Парки Ижевска» Евгению Хафизову, который до того был исполнительным директором компании. Об этом общественник написал в соцсетях накануне, 7 декабря.
«Дорогие друзья, мы с вами прошли большой путь в развитии общественных пространств и парков в республике. За это время у нас сформировалась команда профессионалов. Мы разрабатывали событийные программы, реализовывали проекты и инициативы», — написал Сергей Викторович.
Он подчеркнул, что его работа в Общественной палате России и проекте «Парки России» подтвердила важность решения множества федеральных задач. Сергей Буторин отметил, что данным вопросам требуется серьёзная самоотдача и значительное количество времени.
«С моей стороны необходимо усиливать работу по развитию общественных пространств в регионах страны, выявлять и поддерживать сообщества, участвовать в решении широкого круга общественно значимых задач. В связи с этим я принял решение покинуть должность генерального директора АО "Парки Ижевска", но остаюсь в команде, нацеленной на высокий результат, в качестве официального представителя и эксперта проекта», — резюмировал Сергей Буторин.
По сообщению компании, новым гендиректором стал Евгений Хафизов. Он будет заниматься операционной и хозяйственной деятельностью. Сергей Буторин продолжит работу в должности руководителя федерального проекта «Парки России».