Замглавы администрации Ижевска Дмитрий Загребин покинул свой пост

Он сложил свои полномочия по собственному желанию.
Ижевск. Удмуртия. Замглавы администрации Ижевска Дмитрий Загребин, курировавший вопросы имущества, экономики, инвестиций и ряда других отраслей, покинул свой пост. Об этом «Сусанину» сообщили в городской администрации.
Он покинул пост по своему желанию со 2 июля.
Наша справка:
Дмитрий Загребин родился в 1981 году в селе Июльское Воткинского района.
В 2003 году закончил ИжГСХА по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 2005 году там же получил диплом по направлению «Экономика и управление на предприятии АПК».
С 1 июня 2023 года исполнял обязанности замглавы Ижевска, с 17 октября прошлого года вступил в должность официально.