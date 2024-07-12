Замглавы администрации Ижевска Дмитрий Загребин покинул свой пост

Ижевск. Удмуртия. Замглавы администрации Ижевска Дмитрий Загребин, курировавший вопросы имущества, экономики, инвестиций и ряда других отраслей, покинул свой пост. Об этом «Сусанину» сообщили в городской администрации.

Он покинул пост по своему желанию со 2 июля.

Наша справка:

Дмитрий Загребин родился в 1981 году в селе Июльское Воткинского района.

В 2003 году закончил ИжГСХА по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 2005 году там же получил диплом по направлению «Экономика и управление на предприятии АПК».

С 1 июня 2023 года исполнял обязанности замглавы Ижевска, с 17 октября прошлого года вступил в должность официально.