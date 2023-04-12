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Вячеслав Сабреков покинул пост главы Глазовского района

21:03, 12 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Вячеслав Сабреков покинул пост главы Глазовского района
21:03, 12 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
255
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#работа
Фото: vk.com/sabrekovvv
255
0

Исполняющим обязанности назначили Юлию Ушакову.

Глазов. Удмуртия. Вячеслав Сабреков по собственному желанию покинул пост главы Глазовского района. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Последние 6 лет Вячеслав Сабреков занимал пост главы района, его последним рабочим днем на этой должности стало 12 апреля. Он отметил, что за это время Глазовский район изменился — шла газификация, ремонтировали дороги, школы, Дома культуры, построили новые фельдшерско-акушерские пункты.

«Но самое главное, что я вынес, работая главой района, это то, что у нас — самые лучшие люди. Работящие, простые, улыбчивые, очень скромные и бесконечно любящие район. Спасибо вам, друзья, за понимание, за поддержку, неравнодушное отношение к своему району», — прокомментировал Вячеслав Сабреков. 

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, исполнять обязанности главы Глазовского района будет первый заместитель главы администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам Юлия Ушакова. 

21:03, 12 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
255
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#работа