Вячеслав Сабреков покинул пост главы Глазовского района

Глазов. Удмуртия. Вячеслав Сабреков по собственному желанию покинул пост главы Глазовского района. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Последние 6 лет Вячеслав Сабреков занимал пост главы района, его последним рабочим днем на этой должности стало 12 апреля. Он отметил, что за это время Глазовский район изменился — шла газификация, ремонтировали дороги, школы, Дома культуры, построили новые фельдшерско-акушерские пункты.

«Но самое главное, что я вынес, работая главой района, это то, что у нас — самые лучшие люди. Работящие, простые, улыбчивые, очень скромные и бесконечно любящие район. Спасибо вам, друзья, за понимание, за поддержку, неравнодушное отношение к своему району», — прокомментировал Вячеслав Сабреков.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, исполнять обязанности главы Глазовского района будет первый заместитель главы администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам Юлия Ушакова.