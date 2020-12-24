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Освободившийся мандат депутата Госсовета Удмуртии передали Олегу Караваеву

11:45, 24 декабря, 2020
Дарья Саушина
Освободившийся мандат депутата Госсовета Удмуртии передали Олегу Караваеву
11:45, 24 декабря, 2020
Дарья Саушина
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#Госсовет Удмуртии\n#депутаты
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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Он стал депутатом вместо Юрия Тюрина.

Ижевск. Удмуртия. Олег Караваев стал депутатом Госсовета Удмуртии. Он получил мандат, освободившийся после сложения полномочий Юрием Тюриным. Об этом на сессии регионального парламента в четверг, 24 декабря, сообщил спикер заксобрания Владимир Невоструев.
Отметим, что Олег Караваев уже был депутатом Госсовета Удмуртии с 2015 по 2017 год. Он входил в состав постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы.
11:45, 24 декабря, 2020
Дарья Саушина
2464
0
#Госсовет Удмуртии\n#депутаты