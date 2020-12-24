Освободившийся мандат депутата Госсовета Удмуртии передали Олегу Караваеву

Он стал депутатом вместо Юрия Тюрина.
Ижевск. Удмуртия. Олег Караваев стал депутатом Госсовета Удмуртии. Он получил мандат, освободившийся после сложения полномочий Юрием Тюриным. Об этом на сессии регионального парламента в четверг, 24 декабря, сообщил спикер заксобрания Владимир Невоструев.
Отметим, что Олег Караваев уже был депутатом Госсовета Удмуртии с 2015 по 2017 год. Он входил в состав постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы.