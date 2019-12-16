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Председатель Госсовета Удмуртии спасал провалившихся на снегоходе под лед рыбаков

11:35, 16 декабря, 2019
Дарья Саушина
Председатель Госсовета Удмуртии спасал провалившихся на снегоходе под лед рыбаков
11:35, 16 декабря, 2019
Дарья Саушина
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#МЧС\n#Каракулино\n#спасение\n#Прасолов Алексей
Фото: ИА Сусанин
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Он прибыл на место происшествия на судне на воздушной подушке.

Каракулино. Удмуртия. В спасении провалившихся под лед рыбаков в Удмуртии принимал участие председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов. Как рассказал на аппаратном совещании в понедельник, 16 декабря, начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин, спикер регионального парламента прибыл на место происшествия на судне на воздушной подушке. 

«Провалились под лед два рыбака, и в спасательной операции участвовал Алексей Михайлович Прасолов, также прибыл на своем воздушном судне и участвовал в операции. Двое погибли, один спасен», - сообщил Петр Фомин.

По его словам, с похолоданием рыбаки потянулись на лед, однако он еще опасен.

Напомним, что летом 2017 года теперь уже бывший глава Ижевска Юрий Тюрин спас человека на отдыхе в Турции. Позже его наградили медалью «За спасение погибающих на водах». 

11:35, 16 декабря, 2019
Дарья Саушина
217
0
#МЧС\n#Каракулино\n#спасение\n#Прасолов Алексей

 

 

 


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