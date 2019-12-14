В Удмуртии снегоход с рыбаками затонул в Каме

Два человека погибли.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе Удмуртии на Каме затонул снегоход с тремя рыбаками. Сообщение о происшествии поступило в полицию 14 декабря в 08:30, рассказали «Сусанину» в пресс-службе МВД по республике.

Одного мужчину вытащили из воды очевидцы. Ещё двух рыбаков из-за тонкого льда спасти не удалось, они погибли.

По факту случившегося проводится проверка, материалы которой передадут в следственное управление следственного комитета России по Удмуртии для принятия процессуального решения.