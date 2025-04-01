Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во время пожара на улице Татьяны Барамзиной огнеборцы спасли ребёнка с бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В 9-этажном доме на улице Татьяны Барамзиной 1 апреля загорелась квартира на 4 этаже. Люди с верхних этажей кричали из окон о помощи.

Из дома эвакуировали 8 человек. С помощью масок-самоспасателей огнеборцы спасли 7-летнюю девочку и 75-летнюю бабушку. Ребёнок не пострадал, а пожилую женщину госпитализировали.

Возгорание ликвидировали 30 специалистов и 8 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составила 50 кв.м. Причина возгорания устанавливается.