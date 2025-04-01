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В Ижевске при пожаре на улице Татьяны Барамзиной спасли бабушку и ребёнка

14:25, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске при пожаре на улице Татьяны Барамзиной спасли бабушку и ребёнка
14:25, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#спасение
Источник фото: скриншот видео МЧС Удмуртии
233
0

Из дома эвакуировали 8 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во время пожара на улице Татьяны Барамзиной огнеборцы спасли ребёнка с бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

В 9-этажном доме на улице Татьяны Барамзиной 1 апреля загорелась квартира на 4 этаже. Люди с верхних этажей кричали из окон о помощи. 

Из дома эвакуировали 8 человек. С помощью масок-самоспасателей огнеборцы спасли 7-летнюю девочку и 75-летнюю бабушку. Ребёнок не пострадал, а пожилую женщину госпитализировали. 

Возгорание ликвидировали 30 специалистов и 8 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составила 50 кв.м. Причина возгорания устанавливается. 

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14:25, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#спасение