Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевск несбывшийся Лонгрид Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид

Спасая сестру из пожара, пенсионер из Удмуртии получил ожоги

16:00, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Спасая сестру из пожара, пенсионер из Удмуртии получил ожоги
16:00, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
164
0
#Пирогово\n#Удмуртия\n#пожар\n#спасение
Источник фото: скриншот видео МЧС Удмуртии
164
0

Ему помог десятиклассник и две сотрудницы школы.

Завьялово. Удмуртия. Житель Завьяловского района получил ожоги, спасая сестру из пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Утром 3 марта в двухквартирном доме по улице Западной в Пирогово разгорелся пожар. На момент прибытия пожарных горела кровля дома.

«Работу огнеборцев осложняло место расположения дома — к нему невозможно было проехать из-за узкой улицы. Поэтому бойцы прокладывали магистральную линию. На самом участке всё построено вплотную — дом, баня, различные постройки», — рассказала начальник пресс-службы МЧС Удмуртии Ольга Михайлова. 

За несколько минут огонь охватил дом. Так как перекрытия и потолок были деревянными, кровля обрушилась. Пожарным понадобился час, чтобы ликвидировать возгорание, и ещё час, чтобы пролить скрытые очаги горения под обшивкой дома. 

Когда начался пожар, 71-летний хозяин квартиры прибежал за помощью в  школу, которая находится рядом. В горящем доме осталась его 74-летняя сестра. Две работницы столовой и ученик 10 класса вернулись вместе с мужчиной к месту пожара и через окно помогли спуститься пожилой женщине. Во время спасения хозяин квартиры получил ожоги лица и рук, его госпитализировали.

Причина и обстоятельства произошедшего уточняются.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

16:00, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
164
0
#Пирогово\n#Удмуртия\n#пожар\n#спасение