Завьялово. Удмуртия. Житель Завьяловского района получил ожоги, спасая сестру из пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Утром 3 марта в двухквартирном доме по улице Западной в Пирогово разгорелся пожар. На момент прибытия пожарных горела кровля дома.

«Работу огнеборцев осложняло место расположения дома — к нему невозможно было проехать из-за узкой улицы. Поэтому бойцы прокладывали магистральную линию. На самом участке всё построено вплотную — дом, баня, различные постройки», — рассказала начальник пресс-службы МЧС Удмуртии Ольга Михайлова.

За несколько минут огонь охватил дом. Так как перекрытия и потолок были деревянными, кровля обрушилась. Пожарным понадобился час, чтобы ликвидировать возгорание, и ещё час, чтобы пролить скрытые очаги горения под обшивкой дома.

Когда начался пожар, 71-летний хозяин квартиры прибежал за помощью в школу, которая находится рядом. В горящем доме осталась его 74-летняя сестра. Две работницы столовой и ученик 10 класса вернулись вместе с мужчиной к месту пожара и через окно помогли спуститься пожилой женщине. Во время спасения хозяин квартиры получил ожоги лица и рук, его госпитализировали.

Причина и обстоятельства произошедшего уточняются.