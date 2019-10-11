За него проголосовали 17 человек.

Вавож. Удмуртия. В пятницу, 11 октября, в Вавожском районе выбрали нового главу. Им стал Олег Овчинников, сообщил источник в администрации главы и правительства Удмуртской Республики.

За кандидатуру Овчинникова проголосовали 17 депутатов местного райсовета.

Напомним, ранее пост руководителя занимал Николай Чайников, покинувший пост по состоянию здоровья.

Наша справка: Олег Павлович Овчинников родился 30 ноября 1986 года в селе Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики. Женат, воспитывает сына.

В 2009 году с отличием окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию (ИжГСХА) по специальности зоотехния.

В 2011 году получил второе высшее образование ИжГСХА ФДПО по специальности экономика и управление на предприятии АПК.

Трудовую деятельность начал зоотехником в ООО «Россия» Можгинского района Удмуртии в 2009 году.

В 2011 году переехал в город Ижевск. В феврале 2011 года трудоустроился в ООО «Восточный» Завьяловского района на должность зоотехника, где проработал до марта 2014 года.

С апреля 2014 по август 2014 года – клиентский менеджер ОАО Сбербанка России.

С августа 2014 по ноябрь 2014 года менеджер в ООО «Агрос».

С декабря 2014 года по февраль 2015 года начальник лаборатории БУ УР «Удмуртский центр сельскохозяйственного консультирования».

С февраля 2015 года заместитель начальника отдела животноводства и племенного дела в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

С июля 2015 года начальник отдела животноводства и племенного дела, с марта 2016 года назначен на должность начальника управления животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

С июня 2018 года по июль 2019 года занимал должность заместителя директора по развитию ООО «ИжАгроТех».

С 23 июля 2019 года по настоящее время Первый заместитель главы Администрации Вавожского района - заместитель главы Администрации Вавожского района по экономике.

Награды:

Почетная грамота ООО «Восточный» Завьяловского района – 2013 год.

Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики – 2016 год.

Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики – 2017 год.

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики – 2018 год.