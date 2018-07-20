В дальнейшем бывший начальник управления благоустройства и транспорта будет заниматься «любимым делом, но немного в другой форме».

Ижевск. Удмуртия. Артем Богданов прокомментировал свой уход из администрации Ижевска. В дальнейшем бывший начальник управления благоустройства и транспорта будет заниматься «любимым делом, но немного в другой форме».

«По тем или иным причинам я вынужден оставить данный пост. Честно скажу, за время работы желание трудиться во благо родного города только усилилось», - написал Богданов на своей странице в фейсбуке.

Он поблагодарил своих коллег за сотрудничество.

«Я не прощаюсь в надежде, что нам еще удастся совершить целую массу добрых дел для города Ижевска. Спасибо», - написал Богданов.

Отметим, что об увольнении начальника УБиТа стало известно в пятницу, 20 июля.