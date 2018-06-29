До 6 июля кандидаты должны предоставить комиссии программу развития города.
Ижевск. Удмуртия. 9 человек заявилось на конкурс по выбору главы Можги. Как сообщается на сайте администрации муниципалитета, до 6 июля кандидаты должны предоставить комиссии программу развития города.
Отметим, что 13 июня этот конкурс объявили во второй раз, так как с первого депутаты Гордумы не смогли определиться с градоначальником. Голоса между двумя претендентами разделились поровну.
Претенденты на пост главы Можги:
Руслан Галеев - директор ООО «Сервисный центр».
Андрей Чернов - директор местного «Авиационно-технического спортивного клуба».
Рамиль Ямилов - директор сарапульского ООО «Контора», Сарапул.
Олег Овчинников - замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж», город Ижевск
Михаил Трофимов - начальник объекта по уничтожению химического оружия (Камбарка)
Александр Попов - первый замглавы администрации Балезинского района.
Олег Зонов - глава МО «Игринское»
Леонид Смердягин - директор (главврач) санатория «СВЕТ».
Эрик Уразов - первый замглавы администрации Селтинского района.