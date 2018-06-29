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9 человек заявилось на конкурс по выбору главы Можги

09:00, 29 июня, 2018
Георгий Поветкин
09:00, 29 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#выборы\n#Можга\n#конкурс\n#Удмуртия\n#муниципалитеты
Фото: vk.com/mozhgatoday
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До 6 июля кандидаты должны предоставить комиссии программу развития города.

Ижевск. Удмуртия. 9 человек заявилось на конкурс по выбору главы Можги. Как сообщается на сайте администрации муниципалитета, до 6 июля кандидаты должны предоставить комиссии программу развития города.

Отметим, что 13 июня этот конкурс объявили во второй раз, так как с первого депутаты Гордумы не смогли определиться с градоначальником. Голоса между двумя претендентами разделились поровну.

Претенденты на пост главы Можги:

Руслан Галеев - директор ООО «Сервисный центр».

Андрей Чернов - директор местного «Авиационно-технического спортивного клуба».

Рамиль Ямилов - директор сарапульского ООО «Контора», Сарапул.

Олег Овчинников - замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж», город Ижевск

Михаил Трофимов - начальник объекта по уничтожению химического оружия (Камбарка)

Александр Попов - первый замглавы администрации Балезинского района.

Олег Зонов - глава МО «Игринское»

Леонид Смердягин - директор (главврач) санатория «СВЕТ».

Эрик Уразов - первый замглавы администрации Селтинского района.

09:00, 29 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#выборы\n#Можга\n#конкурс\n#Удмуртия\n#муниципалитеты

 

 

 


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