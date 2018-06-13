play
pause
  • $ 62.34 ↓
  • € 73.37 ↓

В Можге пройдет второй конкурс по выбору главы города

17:05, 13 июня, 2018
Георгий Поветкин
17:05, 13 июня, 2018
Георгий Поветкин
220
0
#Ижевск\n#Можга\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия\n#парламент
Фото: vk.com/gorodmozhga
220
0

Ранее комиссия не смогла избрать градоначальника.

Можга. Удмуртия. В Можге пройдет второй конкурс по выбору мэра. Ранее комиссия не смогла избрать градоначальника, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе очередной сессии Гордумы, депутаты назначили дату проведения конкурса - 6 июля 2018 года. Прием документов будет осуществляться с 19 по 28 июня.

В сообщении отмечается, что в конкурсную комиссию от города вошли председатель Гордумы Валерий Корольков, руководитель фракции парии «Родина» Павел Авдюков, член депутатской фракции ЛДПР Марат Вагизов, фракции КПРФ Руслан Колбасюк и член фракции «Единой России» Виктор Репников.

Так же был сформирован секретариат по организации деятельности конкурсной комиссии из трех человек.

Напомним, ранее в Можге не смогли выбрать главу. 

17:05, 13 июня, 2018
Георгий Поветкин
220
0
#Ижевск\n#Можга\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия\n#парламент

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

10:34, 09 июня, 2018
17095

День города-2018 в Ижевске: программа мероприятий

14750
17:45, 11 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

7033
08:30

В администрации главы Удмуртии прокомментировали перенос конкурса по выбору мэра Ижевска

4275
20:24, 08 июня, 2018

«Бриллиантовая королева» сняла свою кандидатуру с выборов главы Ижевска

3835
15:30, 07 июня, 2018

Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

14:58, 12 июня, 2018
16641

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

5411
18:45, 07 июня, 2018

Ушла из жизни актриса «Улиц разбитых фонарей» Татьяна Малыщицкая

2641
10:48, 10 июня, 2018

Непотопляемый: Владимир Путин рассказал о потенциале Мутко

2227
17:37, 07 июня, 2018

«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась с вопроса о росте цен на бензин

2169
13:47, 07 июня, 2018

В Грузии на свалке из забракованных яиц вылупились сотни цыплят

16:46, 10 июня, 2018
3234

Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

2823
15:41, 09 июня, 2018

Российское метро восхитило британскую журналистку

2699
16:45, 11 июня, 2018

«Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады стала новым интернет-мемом

2251
11:57, 12 июня, 2018

Власти Швеции одобрили прокладку «Северного потока-2» в своих водах

2114
19:19, 07 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: электротранспорт для московской полиции и пропавший на Каме рыбак

Празднование Дня города-2018 в Ижевске

Салют в Ижевске в День города-2018