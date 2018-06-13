В Можге пройдет второй конкурс по выбору главы города

Ранее комиссия не смогла избрать градоначальника.

Можга. Удмуртия. В Можге пройдет второй конкурс по выбору мэра. Ранее комиссия не смогла избрать градоначальника, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе очередной сессии Гордумы, депутаты назначили дату проведения конкурса - 6 июля 2018 года. Прием документов будет осуществляться с 19 по 28 июня.

В сообщении отмечается, что в конкурсную комиссию от города вошли председатель Гордумы Валерий Корольков, руководитель фракции парии «Родина» Павел Авдюков, член депутатской фракции ЛДПР Марат Вагизов, фракции КПРФ Руслан Колбасюк и член фракции «Единой России» Виктор Репников.

Так же был сформирован секретариат по организации деятельности конкурсной комиссии из трех человек.

Напомним, ранее в Можге не смогли выбрать главу.