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      И.о. министра лесного хозяйства Удмуртии Денис Удалов: биография

      17:02, 23 ноября, 2017
      17:02, 23 ноября, 2017
      493
      0
      #Ижевск\n#лес\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
      Фото: facebook.com
      493
      0

      Новый руководитель приступит к своим обязанностям в пятницу, 24 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Дениса Удалова на пост исполняющего обязанности министра лесного хозяйства.

      Наша справка:

      Удалов Денис Николаевич родился 25 июня 1983 года.

      2006 год – Сибирский государственный технологический университет (Лесоинженерное дело); 

      2013 - 2017 гг.  – Юридический институт Байкальского государственного университета;

      2002 – 2003 гг.- лаборант ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум»;

      2006 - 2007 гг. - старший преподаватель ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»;

      2007 – 2008 гг. - инженер по лесосырьевым ресурсам КГУ «Красноярское управление лесами»;

      2008 -  2008 гг. - главный специалист отдела лесной промышленности и государственной экспертизы проектов освоения лесов, агентства лесной отрасли администрации Красноярского края;

      2008 – 2010 гг. - главный специалист отдела лесной промышленности и государственного заказа агентства лесной отрасли Красноярского края;

      2010 – 2015 гг. -  руководитель Казенного муниципального учреждения «Служба муниципального заказа» Кежемского района Красноярского края;

      2015 – 2016 гг. - заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области – заместитель главного государственного лесного инспектора Иркутской области;

      2016 – 2017 гг. - председатель Сельскохозяйственный смешанный (комплексный) потребительский кооператив «Развитие Красноярья». 

      17:02, 23 ноября, 2017
      493
      0
      #Ижевск\n#лес\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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