И.о. министра лесного хозяйства Удмуртии Денис Удалов: биография

Новый руководитель приступит к своим обязанностям в пятницу, 24 ноября.
Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Дениса Удалова на пост исполняющего обязанности министра лесного хозяйства.
Наша справка:
Удалов Денис Николаевич родился 25 июня 1983 года.
2006 год – Сибирский государственный технологический университет (Лесоинженерное дело);
2013 - 2017 гг. – Юридический институт Байкальского государственного университета;
2002 – 2003 гг.- лаборант ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум»;
2006 - 2007 гг. - старший преподаватель ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»;
2007 – 2008 гг. - инженер по лесосырьевым ресурсам КГУ «Красноярское управление лесами»;
2008 - 2008 гг. - главный специалист отдела лесной промышленности и государственной экспертизы проектов освоения лесов, агентства лесной отрасли администрации Красноярского края;
2008 – 2010 гг. - главный специалист отдела лесной промышленности и государственного заказа агентства лесной отрасли Красноярского края;
2010 – 2015 гг. - руководитель Казенного муниципального учреждения «Служба муниципального заказа» Кежемского района Красноярского края;
2015 – 2016 гг. - заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области – заместитель главного государственного лесного инспектора Иркутской области;
2016 – 2017 гг. - председатель Сельскохозяйственный смешанный (комплексный) потребительский кооператив «Развитие Красноярья».