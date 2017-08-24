Римма Бякова покинула пост руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртии

У нее истек срок действия служебного контракта.

Ижевск. Удмуртия. Римма Бякова покинула пост руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы и правительства региона. «Расторгнуть служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Удмуртской Республики 24 августа 2017 года в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», - говорится в тексте документа.

Наша справка: Бякова Римма Римовна, родилась 8.12.1972 года в Чите Читинской области.

В 1997 году закончила ИжГСХА по специальности "Экономика и управление аграрным производством".

1990-1990 гг. - контролер деталей и приборов ОТК №13 ПО "Ижевский механический завод".

1991-1998 гг. - лаборант, бухгалтер-кассир, бухгалтер по заработной плате Института усовершенствования учителей, г. Ижевск.

1998-2002 гг. - главный экономист отдела финансов и инвестиций Министерства экономики УР.

2002-2004 гг. - начальник общеэкономического отдела Министерства экономики УР.

2004-2007 гг. - начальник управления программ СЭР, федеральных и республиканских программ, финансовых ресурсов Министерства экономики УР.

2007-2011 гг. - начальник Управления территориального развития Министерства экономики УР.

2011-2016 гг. - заместитель министра экономики УР.

С 25.08.2016 года - Руководитель Агентства инвестиционного развития.

Действительный государственный советник УР 1 класса.

Государственные награды, поощрения:

2005 г. - Благодарность Министра экономического развития Российской Федерации.

2007 г . - Почетная грамота Правительства УР.

2012 г. - Почетная грамота Государственного Совета УР.