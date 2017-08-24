  • $ 59.04 ↓
  • € 69.59 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Римма Бякова покинула пост руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртии

      14:32, 24 августа, 2017
      14:32, 24 августа, 2017
      175
      0
      #кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
      Фото: facebook.com (Агентство стратегических инициатив)
      175
      0

      У нее истек срок действия служебного контракта.

      Ижевск. Удмуртия. Римма Бякова покинула пост руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы и правительства региона. «Расторгнуть служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Удмуртской Республики 24 августа 2017 года в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», - говорится в тексте документа.

      Наша справка: Бякова Римма Римовна, родилась 8.12.1972 года в Чите Читинской области.

      В 1997 году закончила ИжГСХА по специальности "Экономика и управление аграрным производством".

      1990-1990 гг. - контролер деталей и приборов ОТК №13 ПО "Ижевский механический завод".

      1991-1998 гг. - лаборант, бухгалтер-кассир, бухгалтер по заработной плате Института усовершенствования учителей, г. Ижевск.

      1998-2002 гг. - главный экономист отдела финансов и инвестиций Министерства экономики УР.

      2002-2004 гг. - начальник общеэкономического отдела Министерства экономики УР.

      2004-2007 гг. - начальник управления программ СЭР, федеральных и республиканских программ, финансовых ресурсов Министерства экономики УР.

      2007-2011 гг.  - начальник Управления территориального развития Министерства экономики УР.

      2011-2016 гг. - заместитель министра экономики УР.

      С 25.08.2016 года - Руководитель Агентства инвестиционного развития.

      Действительный государственный советник УР 1 класса.

      Государственные награды, поощрения: 

      2005 г. - Благодарность Министра экономического развития Российской Федерации.

      2007 г . - Почетная грамота Правительства УР.

      2012 г. - Почетная грамота Государственного Совета УР.

      14:32, 24 августа, 2017
      175
      0
      #кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      И.о. председателя правительства Удмуртии назначили Ярослава Семенова

      12:20, 17 августа, 2017
      4372

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3598
      12:50, 18 августа, 2017

      Заключенный из колонии открыл притон с проститутками в Ижевске

      3447
      13:45, 17 августа, 2017

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      3018
      20:13, 23 августа, 2017

      Всегда в форме: удмуртские силовики и пожарные привезли 18 медалей из Лос-Анжелеса

      2219
      09:35, 17 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      3387

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      1372
      10:00, 23 августа, 2017

      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      1061
      15:11, 18 августа, 2017

      Шансонье Александру Новикову предъявили обвинение в строительной афере

      905
      16:51, 17 августа, 2017

      Певец Евгений Осин пропал в Москве

      848
      15:36, 18 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      12:55, 18 августа, 2017
      872

      Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых актрис мира

      668
      09:15, 17 августа, 2017

      Американский астронавт снял на видео Млечный путь

      653
      16:30, 19 августа, 2017

      МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

      642
      09:26, 18 августа, 2017

      Google объявила дату релиза новой операционной системы Android O

      586
      12:30, 19 августа, 2017

      Мультимедиа

      Белых медведей в зоопарке Удмуртии угостили мороженым

      Удмуртия в минуту: готовность региона к зиме и мотоциклы для Минобороны

      23 августа, 2017

      День флага России отпраздновали в Ижевске

      23 августа, 2017