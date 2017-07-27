Количество претендентов на пост главы Удмуртии сократилось до пяти человек

26 июля ЦИК республики завершил прием документов.

Ижевск. Удмуртия. Пять человек претендуют на пост главы Удмуртии. В среду, 26 июля, центральная избирательная комиссия завершила прием документов.

По данным, опубликованным на сайте ЦИКа, в список вошли: первый секретарь удмуртского республиканского отделения партии КПРФ Владимир Бодров, руководитель депутатской фракции ЛДПР Тимур Ягафаров, врио главы Удмуртии Александр Бречалов («Единая Россия»), главный редактор газеты «Столица Ижевск» Андрей Иванов («Коммунистическая партия социальной справедливости») и лидер «Справедливой России» в Удмуртии Фарид Юнусов.

Александр Бречалов on Twitter Получил удостоверение кандидата на должность Главы Удмуртской Республики.

Ранее в числе претендующих значились также: Людмила Ниязова («Партия налогоплательщиков России»), Павел Бутченко («Партия возрождения России»), Олег Овчинников («Партия народной свободы»).

С апреля регионом руководит Александр Бречалов. Этот пост он занял после того, как экс-главу республики Александра Соловьева арестовали за взятку при строительстве Камского моста.

Досрочные выборы пройдут в Удмуртии 10 сентября.