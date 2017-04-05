«Не овощ с пузом до колен»: кто такой врио главы Удмуртии Александр Бречалов

Информацию собрали корреспонденты информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Владимир Путин назначил Александра Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртии 4 апреля 2017 года. Корреспонденты информагентства «Сусанин» собрали информацию о новом руководителе республики.

Александр Владимирович Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль Адыгейской автономной области РСФСР. Российский общественный и государственный деятель, предприниматель. Женат, двое детей.

Чем увлекается?

Занимается триатлоном. 6 октября 2013 года в Барселоне прошел дистанцию Триатлон Ironman («Железный человек»), которая включает: плавание – 3,86 км, велогонку – 180 км и марафонский бег – 42,195 км). В 2015 году в городе Калелла недалеко от Барселоны также на соревнованиях по триатлону Ironman без остановки проплыл 3,8 км, проехал на велосипеде 180 км и пробежал марафон в 42,195 км с результатом 10 часов 41 минута 6 секунд.

1 марта 2015 года пробежал Байкальский ледовый марафон за 5 часов 38 минут и 27 секунд. Марафон входит в 50 самых экстремальных на планете.

«Пробежать по великому, по самому глубокому озеру на планете Земля… Мне кажется, тут комментарии излишни. До этого у меня было четыре марафона, все они были заграничными. Я очень хотел пробежать в России и доволен, что «юбилейный» марафон преодолел именно на Байкале. Особенность Байкальского ледового марафона в том, что ты постоянно бежишь по покрову снега, проваливаешься в него порой на глубину до 15 см. Другая особенность – это абсолютно открытые участки льда. Честно скажу, было даже немного страшно, все-таки лед», - сказал Бречалов в одном из своих интервью на сайте ОНФ.

Сегодня на Общественном совете при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, посвящённом проблемам озера Байкал, услышали массу интересного) Запасайтесь попкорном - мы едем на #Байкал 718 Likes, 7 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Сегодня на Общественном совете при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации,..."

И это еще не последнее его спортивное достижение. В июле 2015 года «Гроза губернаторов России», как называют Бречалова, переплыл Волгу в Ульяновске за 2 часа 1 минуту. Дистанция составила 4,76 км. Кроме того, он пробежал множество полумарафонов.

Команда #ОПРФ готовится к новыми стартам! #russianironman 477 Likes, 5 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Команда #ОПРФ готовится к новыми стартам! #russianironman"

#Триатлон - это очень весело и легко! Было бы желание и немного хорошего настроения #RussianIronMan 348 Likes, 5 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "#Триатлон - это очень весело и легко! Было бы желание и немного хорошего настроения #RussianIronMan"

Что говорит?

О работе

«Выстраивая систему общественных коммуникаций в регионах, столкнулись с проблемой качества общественных палат субъектов РФ. В основном это просто декорации. Это не претензия людям, которые там находятся, а сложившаяся на местах ситуация. Главе региона удобно иметь причесанную лояльную общественную палату. Мы поняли, что это надо срочно менять» («Коммерсантъ», интервью «Как перезагрузить общественные палаты в регионах», 2015 год).

«Я вообще считаю, что каждый чиновник хотя бы ГТО должен сдать. Это не только здоровье, это внутренняя культура. Конечно, нельзя обязать, как в армии, сдавать зачеты, но для меня это оценочный критерий, когда чиновник, с которым мы ведем дела, находится в хорошей форме и приглашает меня на полумарафон» («Российская газета», интервью «Как быть эффективным в спорте и в жизни», 2016 год).

О личной жизни и спорте

«Это миф, что трудно найти время для того, чтобы 20-25 часов в неделю тренироваться. Все очень просто. Надо стараться быть эффективным. Если посмотреть, сколько времени мы тратим на соцсети, глядишь, час-полтора в день уже набежит» («Российская газета», интервью «Как быть эффективным в спорте и в жизни», 2016 год).

«Иногда приходится в прямом смысле совмещать большие тренировки с работой. У меня в подвале есть станок, и команда туда приходит на совещания. Я кручу педали, мы прекрасно общаемся, спорим. Ради цели можно чуть-чуть потерпеть неудобства» («Российская газета», интервью «Как быть эффективным в спорте и в жизни», 2016 год).

«Они (семья – прим.ред.) гордятся, что папа у них не овощ с пузом до колен, а спортсмен и может делать такие вещи. К тому же любительские старты и для болельщиков - это шикарное времяпрепровождение» («Российская газета», интервью «Как быть эффективным в спорте и в жизни», 2016 год).

Дети предложили сыграть в шахматы и тем самым поддержать Сергея Карякина @sergey_karjakin в 9 партии за шахматную корону! #worldchess #worldchess2016 #шахматнаякорона #Карякин #БолеюЗаКарякина 739 Likes, 6 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Дети предложили сыграть в шахматы и тем самым поддержать Сергея Карякина @sergey_karjakin в 9..."

Биография

В 1994 году с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) им. генерала армии Штеменко. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина.

С 1994 по 1996 — заместитель начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения).

С 1996 по 1999 — юрисконсульт, ЗАО «ТВ-6 Москва».

С 1999 по 2000 — юрисконсульт, ОАО «Альфа-Банк».

С 2001 по 2002 — начальник юридического отдела, КБ «Юниаструм Банк»(ООО).

С 2002 по 2003 — директор юридического департамента, КБ «Юниаструм Банк»(ООО).

С 2003 по 2006 — генеральный директор, ООО «Юниаструм Консалтинг».

С 2006 по 2013 — президент, ООО «ВБО Консалт».

С 2007 по 2014 — член совета директоров, КБ «Юниаструм Банк»(ООО).

С 2012 по 2014 — президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

С 2014 года — первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

По итогам 2015 года по версии фонда ИСЭПИ лидирует в рейтинге самых перспективных политиков России.

Общественная деятельность

С 2005 — член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», руководитель регионального отделения в Краснодарском крае.

С 2008 — вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

С 2009 — учредитель медиа-холдинга «Опора кредит», представляющий информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, и проводящий всероссийский конкурс для предпринимателей «Бизнес-Успех».

С 2012 — президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

С 2013 — член центрального штаба Общероссийского народного фронта.

С 2013 — член совета директоров ОАО «ЭКСАР».

С 2013 — сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта.

С 2014 — член совета директоров всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С 16 июня 2014 года по 20 марта 2017 года — секретарь общественной палаты Российской Федерации.

С 2015 — член совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

С 2016 — член совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

С 2017 — председатель попечительского совета федерации триатлона России.

Врио главы Удмуртии активно ведет в соцсетях, найти его можно по ссылкам:

Facebook: https://www.facebook.com/a.brechalov?ref=ts&fref=ts

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