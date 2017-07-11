  • $ 60.38 ↑
  • € 68.95 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      8 человек претендуют на пост главы Удмуртии

      10:20, 11 июля, 2017
      10:20, 11 июля, 2017
      493
      0
      #политика\n#выборы\n#ЦИК\n#партии\n#Удмуртия
      493
      0

      Центризбирком закончил прием уведомлений от политических партий, выдвигающих своих кандидатов.

      Ижевск. Удмуртия. На пост главы Удмуртии будут претендовать восемь человек. Как сообщил информационному агентству «Сусанин» секретарь Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Олег Пырегов, до 10 июля партии должны были уведомить о выдвижении кандидатов. Документы предоставили:

      - Людмила Ниязова («Партия налогоплательщиков России»)

      - Павел Бутченко («Партия возрождения России»)

      - Олег Овчинников («Партия народной свободы»)

      - Владимир Бодров (КПРФ)

      - Фарид Юнусов («Справедливая Россия»)

      - Александр Бречалов («Единая Россия»)

      - Андрей Иванов («Коммунистическая партия социальной справедливости»)

      - Тимур Ягафаров (ЛДПР)

      Теперь с 16 по 26 июля кандидаты должны предоставить подписи муниципальных депутатов – не менее 7% от общего числа народных избранников. В течение 10 дней с момента подачи подписных листов ЦИК принимает решение о регистрации претендентов.

      Напомним, что досрочные выборы главы Удмуртской Республики пройдут 10 сентября. 

      Сусанин / Двойная кампания: кого и как будут выбирать жители Удмуртии этой осенью - Статьи

      10 сентября в Удмуртии пройдут выборы в Госсовет и досрочные выборы главы региона. Состав парламента сократился на треть - теперь принимать законы в республике будут не 90, а 60 человек. Есть изменения и для избирателей - они не смогут проголосовать заранее.

      10:20, 11 июля, 2017
      493
      0
      #политика\n#выборы\n#ЦИК\n#партии\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пользователи соцсетей отреагировали на слова врио главы Удмуртии о ценах «Ижавиа»

      18:29, 04 июля, 2017
      6786

      Фото потопа в Ижевске, прогноз погоды от синоптиков на июль и страшное ДТП в Африке: что произошло минувшей ночью

      3890
      08:00, 06 июля, 2017

      Розыск преступника в Ижевске, дело «пьяного» мальчика из Балашихи и Путин на G20: что произошло минувшей ночью

      2906
      08:00, 07 июля, 2017

      Власти Удмуртии решили вопрос с возвратом бюджетного кредита в 14,6 млрд рублей

      2588
      14:24, 04 июля, 2017

      В Роспотребнадзор Удмуртии поступило 5 жалоб на пекарни, расположенные в домах

      2504
      13:45, 09 июля, 2017

      Путин отправил в отставку 8 высокопоставленных силовиков

      16:56, 06 июля, 2017
      1453

      Водители Санкт-Петербурга возмутились новыми госномерами с неприличными буквами

      1220
      15:35, 07 июля, 2017

      Стали известны самые востребованные у силовиков России авто

      1130
      18:26, 08 июля, 2017

      Правительство разрешило перевозить детей от 7 лет без автокресел

      1020
      12:50, 04 июля, 2017

      В Сочи фотографы выдавали за панду крашеного чау-чау

      802
      18:41, 05 июля, 2017

      Во Флориде пилота разбившегося самолета съел аллигатор

      11:55, 07 июля, 2017
      1050

      Видео со щенком-велосипедистом стало хитом интернета

      639
      19:34, 06 июля, 2017

      Кашпировский начал проводить сеансы исцеления в США

      616
      16:29, 05 июля, 2017

      В Болгарии рейс с российскими детьми ожидает вылета почти 19 часов

      534
      09:15, 04 июля, 2017

      Перед проведением саммита G20 в Гамбурге сожгли автосалон Porsche

      517
      10:45, 06 июля, 2017

      Мультимедиа

      12 человек пострадали в ДТП под Красноярском

      Удмуртия в минуту: возможный потоп и побег алиментщика заграницу

      10 июля, 2017

      Смертельное ДТП на трассе «Ижевск – Воткинск»

      10 июля, 2017