8 человек претендуют на пост главы Удмуртии

Центризбирком закончил прием уведомлений от политических партий, выдвигающих своих кандидатов.

Ижевск. Удмуртия. На пост главы Удмуртии будут претендовать восемь человек. Как сообщил информационному агентству «Сусанин» секретарь Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Олег Пырегов, до 10 июля партии должны были уведомить о выдвижении кандидатов. Документы предоставили:

- Людмила Ниязова («Партия налогоплательщиков России»)

- Павел Бутченко («Партия возрождения России»)

- Олег Овчинников («Партия народной свободы»)

- Владимир Бодров (КПРФ)

- Фарид Юнусов («Справедливая Россия»)

- Александр Бречалов («Единая Россия»)

- Андрей Иванов («Коммунистическая партия социальной справедливости»)

- Тимур Ягафаров (ЛДПР)

Теперь с 16 по 26 июля кандидаты должны предоставить подписи муниципальных депутатов – не менее 7% от общего числа народных избранников. В течение 10 дней с момента подачи подписных листов ЦИК принимает решение о регистрации претендентов.

Напомним, что досрочные выборы главы Удмуртской Республики пройдут 10 сентября.