Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

Перед поездкой главы государства в доме побывал корреспондент информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин приедет в Ижевск с рабочим визитом во вторник, 27 июня. Известно, что он побывает на заводах «Купол», «Концерн «Калашников», и заедет в барак на проезде Чапаева,33. Жительница этого дома Анастасия Вотинцева обратилась к Путину во время «прямой линии». Перед приездом главы государства на место выехал корреспондент информагентства «Сусанин» и узнал, что поменялось в доме к приезду первого лица страны.

Самым главным и важным новшеством территории стала новая дорога. По словам местных жителей, ее посыпали асфальтовой крошкой. В самом бараке поверх старого пола постелили новый, подперли опасные места, поправили проводку.

Владимир Путин заедет в ижевский барак Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-15.

По ее словам, с тех пор, как Путин сообщил, что «заедет к ней», в дом начали приходить незнакомые люди и просить о помощи. Причем письма с просьбами оставляли не только жители Удмуртии, но и Казани, Нефтекамска и Краснодара. Девушка пообещала людям помочь, если сможет.

«Я людям так и говорю: я же не всемогущая. Я не могу выше головы прыгнуть. Я говорю, я узнаю, я спрошу, будет ли возможность. Если будет возможность, я, конечно, передам. Я разговаривала, мне сказали все письма передать через Смирнова Сергея Витальевича (и.о. руководителя администрации главы Удмуртии – прим.ред.). Они сами там будут разбираться с этими обращениями. Я объяснила, что и Казань, Нефтекамск, Краснодар есть. Мне сказали, что, если не в нашей вотчине, как говорится, проблемы, значит будем отправлять. Мне сказали, что будут отправлять в Москву. Все дружно ждем, когда приедет Владимир Владимирович. Как скажет, так и будет. Я думаю, от этого уже будут отталкиваться и наши местные власти», - добавила жительница барака Анастасия Вотинцева.

У нее, кстати, в день приезда Президента России, 27 июня, день рождения. Корреспонденту «Сусанина» девушка сообщила, что с радостью бы накрыла в этот день праздничный стол, но, возможно, этого ей просто не позволят сделать.

«Я б конечно с радостью и торты, и все, но я думаю, что не позволят мне ни торты, ничего. Просто обговорили, как это вообще все будет происходить, чтобы каких-то непредвиденных ситуаций не возникло», - уточнила девушка.

Еще одна местная жительница Светлана Петросян рассказала, что от барака увезли мульды с мусором. Привезти их обещали вечером, после того как Владимир Путин посетит дом. Также в бараке закрыли вход на чердак. Раньше он был открыт, и жители дома могли подниматься наверх, если возникали какие-то проблемы с крышей.

«На чердаке появился замочек. Раньше туда жильцы постоянно вылазили наверх для того, чтобы как-то постараться спасти свою крышу. Стелют, асфальт положили. Это фрезой сняли старое покрытие и крошкой посыпали. Охрана заезжала, смотрела. Смотрят, первое лицо, чтобы тут не упало ничего на него, не провалилось, проводку подтянули, провода поправили, еще окно пообещали поменять, шифер будут менять. На старые доски постелили фанеру», - сказала Петросян.

Напомним, 15 июня, во время «прямой линии» к Путину обратилась жительница барака по проезду Чапаева в Ижевске. Она рассказала, что дом признали аварийным, но расселить планируют только в 2029 году.

«Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить», - ответил Владимир Путин, добавив, что в ходе визита в Удмуртию заедет посмотреть на состояние дома

Владимир Путин заедет в ижевский барак Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-15.

После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.



На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.