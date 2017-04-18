Участники праймериз «Единой России» встретились с избирателями в Ижевске

Кандидаты, идущие на предварительное голосование от Молодежного избирательного округа №13, рассказали горожанам о своих планах работы в качестве депутатов государственного совета.

Ижевск. Удмуртия. Участники праймериз «Единой России» от Молодежного избирательного округа в Ижевске встретились со своими избирателями. Они рассказали гражданам о своих планах работы в качестве депутатов государственного совета Удмуртии.

Встреча прошла под председательством заместителя секретаря удмуртского регионального отделения партии «Едина Россия» Олега Гарина. Мероприятие вел секретарь местного отделения партии Устиновского района Ижевска Александр Прозоров. Также здесь присутствовал глава администрации Устиновского района, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Утробин.

Первой выступила директор станции юных техников Устиновского района Ольга Васильева, которая рассказала, что ее работа в качестве депутата Госсовета будет направлена на помощь детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Следующим спикером был директора ООО «МДС-Строй» Николай Красноперов. Он намерен заняться благоустройством района и реализацией программы «Городская среда».

Заместитель председателя городской думы Ижевска Фания Федорова рассказала о планах по ремонту и улучшению условий в школах и детских садах. По ее словам, в этом году в спортивной школе №32 появится стадион, бассейн построят в школе №256 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также Федорова отметила, что ее волнует вопрос замены кровель в дошкольных учреждениях. Она добавила, что 241 и 245 детские сады вошли в план ремонта крыш.

О необходимости пересмотра правовых отношений, социальных и экономических реформ, решения проблем занятости населения говорил директор промышленной коммерческой фирмы (ПКФ) «Факт» Андрей Лямин.

Коммерческий директор ООО «Ижевска пиротехническая лаборатория» Артур Салимгараев в своей предвыборной программе сделал акцент на увеличении социальной поддержки ветеранов и пенсионеров, многодетных семей по госпрограммам. Также он хочет выйти с инициативой введения в учебную программу школ и вузов уроков патриотического воспитания и межэтнических отношений. Кроме того, Салимгараев говорил о необходимости пропаганды здорового образа жизни, возврате в практику сотрудничества учебных заведений и работодателей, увеличения возрастного ценза на продажу алкоголя до 21 года.

Добавим, что для избирателей Молодежного округа будут организованы участки в школах № 32, 54, 74, 42.

Олег Гарин сообщил, что прием заявок от кандидатов идет до 27 апреля. На сегодняшний день зарегистрировано уже 230 кандидатов.

Напомним, что предварительное голосование выборов в государственный совет Удмуртии состоится 28 мая.