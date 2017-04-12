  • $ 56.96 ↓
  • € 60.3 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии пройдет предварительное голосование по выборам главы республики

      09:11, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      09:11, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      668
      0
      #выборы\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
      Фото: @arzik
      668
      0

      Об этом журналистам рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Невоструев.

      Ижевск. Удмуртия. Праймериз по выборам главы Удмуртии пройдет в республике. Об этом журналистам рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Невоструев.

      «Предварительное голосование по главе Удмуртской Республике оно тоже пройдет. Потому что в законодательстве Удмуртской Республики сегодня записано, что выдвигаться в качестве кандидатов имеют право только представители партий участвующие в парламенте нашей республики и имеющие своих кандидатов на территории наших муниципальных поселений. Таковых партий у нас на сегодняшний день по нашим подсчетам – 7. И вот от 7 партий могут учувствовать кандидаты именно на выборах главы Удмуртской Республики», - сказал Невоструев.

      В конце мая пройдут встречи с первичными партийными организациями и местными отделениями партии. После чего состоится заседание политсовета – конференция, на котором будет принято решение о том, том кто будет учувствовать в выборах главы от «Единой России».

      Внутрипартийный праймериз по выборам главы республики состоятся 4 июля.

      Напомним, что экс-главу Удмуртии Александра Соловьева этапировали в Москву 4 апреля. Ему предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Позже Басманный суд принял решение о его аресте на 2 месяца.

      Президент России Владимир Путин освободил Соловьева от занимаемой должности и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Александра Бречалова.

      09:11, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      668
      0
      #выборы\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа