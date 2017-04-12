32 жителя Удмуртии стали новыми участниками праймериз «Единой России»

Всего на сегодняшний день зарегистрировались 211 кандидатов.

Ижевск. Удмуртия. 32 кандидата стали участниками праймериз «Единой России» в Удмуртии. Заседание организационного комитета по проведению предварительного голосования в республике прошло во вторник, 11 апреля, под председательством секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Невоструева.

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 211 кандидатов. По словам Невоструева среди них много молодежи.

«Думаем, что в состав государственного совета, который будет сформирован от партии «Единая Россия» войдут самые достойные люди, которые будут защищать интересы наших избирателей», - сказал Невоструев.

Также он отметил, что у кандидатов уже есть интересные предложения, касающиеся сельского хозяйства и здравоохранения.

Сам же Владимир Невоструев еще не подал заявление на участие в предварительном голосовании, потому что пока не определился с округом, от которого будет выдвигаться.

Отметим, что среди кандидатов в депутаты Госсовета уже начались дебаты. Наиболее популярными темами их вступлений, по словам руководителя регионального исполкома «Единой России» Андрея Макарова, являются физкультура, спорт и молодежная политика, образование, АПК, здравоохранение и демография. Всего планируется провести 500 встреч.

Владимир Невоструев выразил надежу на то, что в этом году явка на праймериз будет выше, по сравнению с прошлым годом и составит 10%.