Депутат Госдумы России от Удмуртии Валерий Бузилов подвел итоги заседания «Единой России» в Москве

На нем обсуждали развитие сельского хозяйства России.

Москва. Депутат Государственной думы России от Удмуртии Валерий Бузилов подвел итоги заседания «Единой России» в нижней палате российского парламента. Встреча на тему развития сельского хозяйства страны прошла 14 марта 2017 года.

По словам Бузилова, сейчас сельское хозяйство стало одной из самых развивающихся отраслей экономики страны. За 10 лет реализации проекта «Развитие АПК» объемы производства сельхозпродукции выросли на 40%. В 2016 году показатель увеличился на 4,8%.

«Чтобы удержать достигнутые позиции и увеличить рост, необходима государственная поддержка сельского хозяйства. Необходимо сделать все, чтобы выделенные регионам средства распределялись прозрачно и по понятным правилам, чтобы в регионах понимали на какие средства они могут рассчитывать. Расходование средств должно четко контролироваться», - сказал Бузилов.

Он уточнил, что меры господдержки агропромышленного комплекса дают положительные результаты. Чтобы сохранить темпы роста отрасли, максимальную поддержку необходимо оказывать в весеннюю посевную кампанию.

По словам, депутата Госдумы от Удмуртии, государство проводит последовательную политику продовольственной безопасности. Благодаря этому, объемы производства овощей в России увеличиваются почти на 30% в год. Для того, чтобы обеспечить полное импортозамещение, в стране приняли ряд мер по поддержке отечественного АПК.

«Для дальнейшего развития сельского хозяйства необходимо создание и внедрение механизмов поддержки приоритетных инвестиционных проектов в АПК, а также - обеспечение субсидирования на льготных условиях инвестиционных и краткосрочных кредитов. Важно также упростить условия получения кредита», - сказал Бузилов.

Он также добавил, что на заседании предложили разработать новый продукт – кредит под залог будущего урожая для банков, которые участвуют в программах льготного кредитования агропромышленного комплекса.

Льготное кредитование аграриев в 2017 году требует дополнительно 19 млрд рублей. Из них - 9 млрд рублей - на краткосрочное кредитование осенних полевых работ, 10 млрд рублей – на инвестиционные кредиты. Всего в бюджете на 2017 год предусмотрен 21 млрд рублей на льготные кредиты АПК: 6 млрд рублей – на инвестиционные кредиты, 15 млрд рублей – на краткосрочные.

«Развитие сельских территорий – одно из приоритетных направлений работы партии «Единая Россия». Нужно создавать достойные условия для людей, проживающих в сельской местности - в том числе, строить дороги, школы, дома культуры - именно для этого реализуются партийные проекты, в которых Удмуртия должна принимать самое активное участие», - подытожил депутат Госдумы России от Удмуртии Валерий Бузилов.