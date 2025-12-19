Ижевск. Удмуртия. По данным мониторинга на 18 декабря, толщина льда в затоне Камы составляет всего 7-10 см. Об этом сообщили в «ОСВОД» в Удмуртии.

Из-за сброса воды с водохранилища образовались опасные забереги шириной до 10 метров и глубиной до 1 метра. На отдельных участках из-за течения толщина льда составляет меньше 5 см.

Добровольцы «ОСВОДа» проводят рейды и призывают жителей отказаться от выхода на лёд в районе порта «Южный» и других участков реки.