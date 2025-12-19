Закрыть
На Каме близ Сарапула образовались промоины до метра глубиной

13:01, 19 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Сарапул\n#Кама\n#лед
Источник фото: ОСВОД в Удмуртии
Спасатели предупреждают об угрозе выхода на неокрепший лёд из-за сброса воды и обильного снега.

Ижевск. Удмуртия. По данным мониторинга на 18 декабря, толщина льда в затоне Камы составляет всего 7-10 см. Об этом сообщили в «ОСВОД» в Удмуртии.

Из-за сброса воды с водохранилища образовались опасные забереги шириной до 10 метров и глубиной до 1 метра. На отдельных участках из-за течения толщина льда составляет меньше 5 см.

Добровольцы «ОСВОДа» проводят рейды и призывают жителей отказаться от выхода на лёд в районе порта «Южный» и других участков реки.

#Сарапул\n#Кама\n#лед