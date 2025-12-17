Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 по 16 декабря 2025 года выпало 120% месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

Высота снежного покрова на момент утра 17 декабря составила 21 сантиметр, что близко к норме. Отмечается, что высота покрова измеряется на открытой ровной местности.

Напомним, ранее сообщалось, что для расчистки дорог в Ижевске привлекают дополнительную технику сторонних организаций.