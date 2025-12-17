Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид Первый спутниковый снимок Ижевска Лонгрид

За половину декабря в Ижевске выпало 120% месячной нормы осадков

11:23, 17 декабря, 2025
Роман Перевощиков
журналист
За половину декабря в Ижевске выпало 120% месячной нормы осадков
11:23, 17 декабря, 2025
Роман Перевощиков
журналист
101
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#снег\n#осадки\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
101
0

Высота снежного покрова превысила 20 см.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 по 16 декабря 2025 года выпало 120% месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

Высота снежного покрова на момент утра 17 декабря составила 21 сантиметр, что близко к норме. Отмечается, что высота покрова измеряется на открытой ровной местности.

Напомним, ранее сообщалось, что для расчистки дорог в Ижевске привлекают дополнительную технику сторонних организаций.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:23, 17 декабря, 2025
Роман Перевощиков
журналист
101
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#снег\n#осадки\n#погода