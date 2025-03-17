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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В 2025 году дорожники обновят 6,7 км Объездной Ижевска

13:10, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В 2025 году дорожники обновят 6,7 км Объездной Ижевска
13:10, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: vk.com/bkadudmurtiya
152
0

Работы проведут в рамках нацпроекта, но один перекрёсток капитально отремонтируют за счёт бюджета региона.

Ижевск. Удмуртия. В дорожном сезоне 2025 года планируется обновить участок Объездной Ижевска протяженностью 6,7 км. Об этом сообщается в группе нацпроекта «Дороги Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте». 

Работы проведут от Якшур-Бодьинского тракта до проезда Тепличный. Здесь дорожники уложат два слоя износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16, отсыпят и укрепят обочины, а также обустроят съезды на второстепенные дороги.

Участок дороги приведут к нормативу в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», кроме перекрестка у СНТ «Ошмес». Этот объект длиной 360 м капитально отремонтируют за счёт средств регионального бюджета. 

На перекрёстке устроят переходные скоростные полосы для поворота налево, обустроят съезды к СНТ и в жилой микрорайон «Орловское» и проложат новые тротуары. Также рабочие установят светофор, стационарное освещение и остановочные комплексы. 

Напомним, что в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Удмуртии отремонтируют 62 участка дорог — 101,4 км. 

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13:10, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог