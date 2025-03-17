Ижевск. Удмуртия. В дорожном сезоне 2025 года планируется обновить участок Объездной Ижевска протяженностью 6,7 км. Об этом сообщается в группе нацпроекта «Дороги Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте».

Работы проведут от Якшур-Бодьинского тракта до проезда Тепличный. Здесь дорожники уложат два слоя износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16, отсыпят и укрепят обочины, а также обустроят съезды на второстепенные дороги.

Участок дороги приведут к нормативу в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», кроме перекрестка у СНТ «Ошмес». Этот объект длиной 360 м капитально отремонтируют за счёт средств регионального бюджета.

На перекрёстке устроят переходные скоростные полосы для поворота налево, обустроят съезды к СНТ и в жилой микрорайон «Орловское» и проложат новые тротуары. Также рабочие установят светофор, стационарное освещение и остановочные комплексы.

Напомним, что в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Удмуртии отремонтируют 62 участка дорог — 101,4 км.