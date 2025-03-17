Можга. Удмуртия. Из-за участия в СВО жителю Удмуртии вернули водительские права. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Мировой судья установил, что осенью 2023 года 29-летнего мужчину признали виновным в пьяной езде. За это его оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на полтора года. При этом до окончания этого срока мужчина заключил контракт и отправился в зону спецоперации. Отмечается, что он награждён медалью «За отвагу».

С учётом указанных обстоятельств, мировой судья прекратил исполнение постановления о лишении водительских прав.