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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителю Удмуртии вернули водительские права из-за участия в СВО

09:17, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Жителю Удмуртии вернули водительские права из-за участия в СВО
09:17, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
237
0
#Можга\n#водительские права\n#СВО\n#суды
Источник фото: unsplash.com (why kei)
237
0

Мужчина награждён медалью «За отвагу».

Можга. Удмуртия. Из-за участия в СВО жителю Удмуртии вернули водительские права. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Мировой судья установил, что осенью 2023 года 29-летнего мужчину признали виновным в пьяной езде. За это его оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на полтора года. При этом до окончания этого срока мужчина заключил контракт и отправился в зону спецоперации. Отмечается, что он награждён медалью «За отвагу». 

С учётом указанных обстоятельств, мировой судья прекратил исполнение постановления о лишении водительских прав.

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09:17, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
237
0
#Можга\n#водительские права\n#СВО\n#суды