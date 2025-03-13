Ижевск. Удмуртия. Более 2 млн поездок на электросамокатах совершили ижевчане в 2024 году. Об этом сообщает журнал о транспорте «Мобилити».

Согласно статистике, жители Ижевска проехали за прошлый год около 2,3 млн километров на самокатах. Для сравнения, диаметр планеты Земля составляет около 12,7 тыс. км.

Отмечается, что суммарный флот операторов Whoosh («Вуш») и МТС Юрент превысил 2,7 тыс. самокатов. Операторы за 2024 год открыли 96 новых парков.

«Кроме того, они активно боролись с нарушителями, которые получили 11 тысяч штрафов и блокировок», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2024 году в Ижевске с участием СИМ случилось 147 ДТП. Помимо этого, в прошлом году в городе начали наносить разметку для парковок электросамокатов.