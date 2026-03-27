Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 27 марта кикшеринговый сервис «Юрент» (фиолетовые самокаты) официально запустил новый сезон проката электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Горожанам будут доступны более тысячи обновленных самокатов модели Ninebot S90L (Найнбот С90Л). Отмечается, что все устройства оснащены поворотными сигналами и двумя дашбордами для удобства и безопасности как пользователей, так и всех участников дорожного движения.

«За зиму весь парк электросамокатов Юрент прошел полную диагностику. Для безопасности поездок устройствам обновили ручки, шины, бамперы, проверили и восстановили аккумуляторы, заменили коврики и прочие важные детали», — говорится в сообщении.

В городе есть несколько медленных зон, на которых скорость самокатов сервиса будет автоматически снижаться. К таким зонам относятся территория Собора Александра Невского, часть улицы Гагарина и улицы Баранова, а также парк Тишино. Поездки в сквере Победы и Летнем саду будут запрещены полностью.

В сезоне 2026 года Юрент обещают продолжить работу по выявлению и блокировке несовершеннолетних за рулем самокатов.

«Контроль за соблюдением правил будет вестись с помощью городских камер и совместных рейдов с правоохранительными органами. К новому сезону кикшеринг также доработал бот в телеграм (@pdd_urent_bot), в который можно пожаловаться на нарушителей ПДД сервиса. Для этого необходимо сделать фото с нарушителем (на снимке должно быть видно номер устройства), а также указать время и место, когда оно было сделано. Служба поддержки оперативно обработает обращение и применит санкции при подтверждении нарушения», — отмечают в компании.

Также Юрент продолжит бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами. Страхование третьих лиц включено в каждую поездку на электросамокатах компании. Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении. Максимальная сумма страхового покрытия — 900 тысяч рублей.

Напомним, ранее в администрации Ижевска сообщали, что в 2026 году на улицах появится около 1400 электросамокатов.