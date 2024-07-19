На парковках для электросамокатов в Ижевске начали наносить разметку

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали наносить разметку на места для парковки электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Работы стартовали с перекрестка улиц Кирова и Пушкинской. Обозначения появятся на 100 парковочных зонах. Разметку наносят за счёт средств кикшеринговых компаний.

Отмечается, что стоянки для электросамокатов не должны препятствовать проходу пешеходов, маломобильных граждан, проезду велосипедистов, а также выходу людей из зданий и общественного транспорта. Помимо этого, в городе есть виртуальные парковки, например, они расположены на частных территориях, но не будут обозначены разметкой.

Местным жителям напоминают, что водители электросамокатов не смогут закончить поездку, если захотят оставить транспорт не на парковке. В таком случае с их карты будут продолжать списываться средства.

За нарушение использования самокатов водитель может получить штраф и блокировку аккаунта.