Ижевск. Удмуртия. В конце марта, как только позволит погода, на улицы Ижевска выпустят около 1 400 арендных самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Технические рамки остались прежними: скорость не выше 25 км/ч, мощность — 250 Ватт. В некоторых зонах скорость будут снижать принудительно. Также определят территории работы самокатов, учитывая появления новых общественных пространств.

С нарушителями правил будут бороться при помощи системы рейтингов. Чем ниже балл пользователя, тем медленнее едет самокат. Если и это не помогает — аккаунт заблокируют.

Кроме того, операторы составили список приоритетных локаций, где за порядком будут следить особенно строго. Полевые команды получили новые инструкции, чтобы самокаты не бросали где попало и не мешали пешеходам.

Во время совещания в администрации города, которое прошло 19 марта, в Госавтоинспекции привели статистику: чаще всего в аварии с электросамокатами попадают дети до 16 лет, хотя прокат разрешен именно с этого возраста. В ответ компании ужесточили проверку при регистрации, чтобы отсечь доступ несовершеннолетним.

